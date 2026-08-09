ВСУ взяли в плен Мохамеда Салаха 15 9.08.2026, 15:48

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Появилось интервью с тезкой звездного футболиста.

Украинские военные взяли в плен египтянина , который оказался тезкой звездного нападающего сборной Египта и бывшего игрока «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Об этом стало известно из интервью The Kyiv Independent.

Пленный оккупант рассказал, что проживал в Екатеринбурге и получал образование программиста в Уральском федеральном университете.

По его словам, после переезда он создал семью, воспитывает дочь, а в ряды российской армии решил вступить ради возможности упрощенно получить гражданство РФ.

«Я услышал, что у меня может появиться возможность получить российский паспорт и служить в армии. Я понимал, что для ветеранов предусмотрено много льгот. Так мы получаем квартиру, паспорт и доступ к государственным услугам. Поэтому мне казалось, что это хороший шанс стать полноценной частью общества», – поделился он.

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