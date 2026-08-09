Правящая партия «Тиса» определилась с новой кандидатурой на пост президента Венгрии 1 9.08.2026, 10:50

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Чем известен политик?

Правящая партия Венгрии «Тиса» определилась с кандидатом на пост президента страны. Им стал юрист и бывший председатель Верховного суда Андраш Бака. Его кандидатуру должны утвердить на голосовании в Государственном собрании 11 августа, однако, учитывая состав парламента, его избрание фактически гарантировано.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, он лично встретился с Бакой, после чего тот согласился баллотироваться на пост президента.

«Мы лично сообщили доктору Андрашу Баке о решении фракции «Тиса» и в то же время попросили его принять приглашение на пост президента Республики. Господин президент принял приглашение служить нации и готов работать на единство венгерской нации и за демократическую, европейскую Венгерскую Республику», — говорится в сообщении премьера.

Для утверждения кандидатуры президента необходима поддержка не менее двух третей депутатов Государственного собрания. Партия «Тиса» имеет 141 из 199 парламентских мест, поэтому кандидатура Баки, вероятно, будет одобрена.

Что известно об Андраше Баке

Андраш Бака — юрист и судья, который с 1991 по 2008 год работал в Европейском суде по правам человека. В 2009 году его назначили председателем Верховного суда Венгрии сроком на шесть лет.

В ходе конституционной реформы 2011 года должность председателя Верховного суда была упразднена, а полномочия Баки досрочно прекращены в 2012 году. Сам Бака заявлял, что это произошло из-за его публичной критики судебной реформы правительства Виктора Орбана.

Европейский суд по правам человека установил нарушение его права на свободу слова и права на защиту своих прав в суде. Суд также признал, что реформа была принята специально для отстранения Баки от должности как критика Орбана.

Отметим, что в Венгрии президент формально является главой государства, однако основные политические решения принимает правительство во главе с премьер-министром.

Должность президента носит преимущественно церемониальный характер. В то же время глава государства имеет полномочия вносить законопроекты, подписывать или отклонять принятые законы, а также распускать Государственное собрание.

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