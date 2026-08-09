Украинские пограничники предупредили Лукашенко 5 9.08.2026, 11:26

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Диктатор должен понимать, чем обернется для него вступление в войну.

Украинские военные не фиксируют на территории Беларуси наращивания ударной группировки войск у границы. При этом в Киеве считают, что Россия продолжает давить на Минск, добиваясь более активного участия Беларуси в войне против Украины. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает портал «Слово і діло».

По словам Демченко, ситуацию на границе с Беларусью отслеживают подразделения Госпогранслужбы и Генеральный штаб Украины.

«Наши подразделения и Генеральный штаб также замечают, что наращивания какой-либо ударной группировки в направлении нашей границы на территории Беларуси нет. Но, опять же, давление со стороны России на Беларусь сохраняется, для того чтобы та более активно присоединялась к войне против нашей страны», — заявил Демченко.

Он также отметил, что за время полномасштабной войны Украина значительно усилила границу с Беларусью. В частности, речь идет об инженерных сооружениях, фортификациях и минно-взрывных заграждениях на направлениях, которые украинская сторона считает наиболее опасными.

«Беларусь должна понимать и видеть, что мы делаем, что мы не представляем угрозу Беларуси, но если вдруг Беларусь своими силами решит присоединиться к войне, то она должна понимать, с чем будет иметь дело», — сказал представитель Госпогранслужбы.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские войска использовали территорию Беларуси для наступления на Украину. В дальнейшем Лукашенко также предоставлял России территорию и инфраструктуру для военных нужд.

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