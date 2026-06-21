Киев ставит Лукашенко между молотом и наковальней 23 Александр Класковский, «Позірк»

21.06.2026, 11:51

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Фото: Getty Images

Диктатор сдувается на глазах.

Вечером 20 июня Владимир Зеленский провел новую психологическую атаку на Александра Лукашенко. Президент Украины конкретизировал тему ретрансляторов на белорусской территории, которые помогают наводить российские дроны на цели в Украине: «…Знаем о четырех таких ретрансляторах в Беларуси — в Гомельской и Брестской областях» (читай: они у нас на прицеле).

Днем ранее Зеленский выставил правителю Беларуси ультиматум: отвел неделю, чтобы тот демонтировал это оборудование, добавив: «Если он это не сделает, сделаем мы».

Тогда же он дал понять, что лучше прекратить поставку нефтепродуктов российской армии (в Минске это наверняка поняли так: иначе вашим НПЗ может прилететь).

20 июня тема работы белорусских предприятий на военные нужды России тоже получила продолжение: Зеленский заявил, что Киев знает «о каждом заводе в Беларуси, который работает на Россию и работает на эту войну».

Все это очень похоже на обозначение легитимных военных целей, которые могут быть поражены, если российский союзник не сделает должных выводов.

Украинцы рассчитывают и на политический, и на физический страх белорусского правителя

Можно предположить, что непублично руководство Украины довело свои угрозы до ведома Лукашенко еще раньше. Во всяком случае, тот, прежде не раз оскорблявший Зеленского, удивил публику извинениями перед ним в интервью телеканалу «Аль-Арабия», записанном 12 июня.

Собственно, и публично от имени командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди («Мадяра») Киев несколько раз послал Лукашенко черную метку. Именно Бровди 26 мая заявил открытым текстом, что «первые 500 целей [в Беларуси] уже на карандаше».

Эта риторика, похоже, произвела на объект психологической атаки неизгладимое впечатление. И дело не в самой риторике, а в том, что Украина показала, как благодаря своему прогрессу в ракетно-дроновой войне может доставать аж до Урала и устроить маленький филиал ада в самой Москве, к которой стянуты мощные силы российской ПВО.

В последние дни Лукашенко сделал целый каскад высказываний, которые можно расценить как признаки того, что у него реально пробегает холодок по спине.

В том же интервью «Аль-Арабии» прозвучало: «Беларусь — мы это понимаем, поэтому не хотим воевать — очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию».

Далее, Лукашенко на удивление сдержанно прокомментировал удар беспилотника по автобусу с белорусами в Брянской области.

А 18 июня белорусский главнокомандующий, прежде грозивший супостатам ядеркой да «Орешником», «вдохновил» своих генералов, по сути, пораженческим заявлением: «Мы понимаем: не дай бог, будет развязана горячая война, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Мы же это видели в конфликте России и Украины».

И похоже, эту перспективу правитель проецирует не столько на генералов (если эти сгинут, то другим выдать штаны с лампасами — не проблема), сколько на себя и Семью.

Извинения не спасли

ИПСО против Лукашенко Киев развернул с начала года. Возможно, это связано с тем, что на пост главы Офиса президента Украины пришел ас разведки, мастер таких спецопераций Кирилл Буданов. Ну а главное — успехи в дроновой войне.

Так или иначе, но Зеленский и прочие украинские спикеры начали методично бить Лукашенко по нервам.

Была сломана прежняя парадигма «не злить деда». Украина ощутила как свою силу, так и уязвимость минского соагрессора, для которого, в отличие от одержимого империалиста Владимира Путина, вступление в горячую войну — ужас, летящий на крыльях ночи.

Никакой преданности имперской идее у путинского вассала нет — есть только желание получать от Москвы ресурсы. А теперь и эта перспектива все проблематичнее: укатали сивку крутые горки, стало подколбашивать экономику «старшего брата» на милитаристском форсаже. Причем Лукашенко наверняка знает о реальном состоянии российской экономики побольше нашего.

А его извинения, похоже, только придали украинцам куражу: ага, дает слабину! И Зеленский, как видим, методично продолжает давить на психику.

«Гарант мирного неба» сдувается на глазах

Какие варианты у правителя Беларуси? Уступить Киеву означает потерять лицо. К тому же требования чересчур широки и размыты, а времени на выполнение ультиматума в обрез.

Допустим, демонтировать ретрансляторы технически не составляет проблем. А вот прекратить работу белорусской промышленности на российскую войну — задачка куда посложнее. С одной стороны, это подсечка «старшему брату», с другой — экономический удар по собственным заводам, завязанным на заказы из РФ.

Да и те же ретрансляторы как убрать без согласия Москвы? А та, как не устает твердить Зеленский, напротив, толкает Беларусь в войну.

Киев наверняка и рассчитывает вбить клин между Лукашенко и Путиным. В этом — суть ИПСО, которая разворачивается уже несколько месяцев.

Сейчас правитель Беларуси — пожалуй, на самой болезненной растяжке с февраля 2022-го.

И как бы ни развивался этот сюжет, имидж Лукашенко как гаранта мира для белорусов наверняка стремительно скукоживается даже в глазах сторонников режима. Смею предположить, что и лукашисты вряд ли массово горят желанием умирать в пекле чужой войны.

Александр Класковский, «Позірк»

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