Взрывы в Белгороде: дроны атаковали здание ФСБ и ТЭЦ

Взрывы в Белгороде: дроны атаковали здание ФСБ и ТЭЦ7
- 9.08.2026, 12:19
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Атака стала одной из самых массированных за последнее время.
В ночь на 9 августа российский город Белгород оказался под массированным ударом украинских БПЛА.
Работа российской ПВО привела к падению обломков на жилые районы города. В деталях разбирался Dialog.UA.
Целями атаки стала Белгородская ТЭЦ, а также областное управление ФСБ России. Именно рядом с этими объектами зафиксированы самые серьезные повреждения.
Жители отмечали очень активную работу ПВО. Беспилотники сбивали прямо над городом с помощью стрелкового оружия. В результате падения обломков БПЛА повреждены торговый центр «Автоград» и несколько зданий.