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Взрывы в Белгороде: дроны атаковали здание ФСБ и ТЭЦ

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  • 9.08.2026, 12:19
  • 4,244
Взрывы в Белгороде: дроны атаковали здание ФСБ и ТЭЦ

Атака стала одной из самых массированных за последнее время.

В ночь на 9 августа российский город Белгород оказался под массированным ударом украинских БПЛА.

Работа российской ПВО привела к падению обломков на жилые районы города. В деталях разбирался Dialog.UA.

Целями атаки стала Белгородская ТЭЦ, а также областное управление ФСБ России. Именно рядом с этими объектами зафиксированы самые серьезные повреждения.

Жители отмечали очень активную работу ПВО. Беспилотники сбивали прямо над городом с помощью стрелкового оружия. В результате падения обломков БПЛА повреждены торговый центр «Автоград» и несколько зданий.

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