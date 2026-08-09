В российском Белгороде начался хаос из-за массированной атаки дронов

В российском Белгороде начался хаос из-за массированной атаки дронов9
- 9.08.2026, 10:22
- 11,318
В центре и разных районах города вспыхнули пожары.
В российском Белгороде сообщают о серии взрывов и пожаре. По словам местных жителей, в центре города произошла массированная атака дронов, а местная ПВО сбивала БПЛА над жилыми домами.
Жители Белгорода также отмечают, что в городе наблюдаются разрушения и пожары после действий местной ПВО. Кадры из российского города опубликовал мониторинговый канал Exilenova+.
«После взрывов в разных районах города начались пожары. Сотрудники ПВО сбивали БПЛА над домами», — говорится в сообщении.
Позже издание «Пепел» сообщило, что пожары произошли в центре Белгорода. На данный момент возгорания зафиксированы на улице Литвинова и проспекте Славы.
Местные власти пока не комментируют последствия ударов дронов. Воздушная тревога из-за угрозы БПЛА в российском регионе продолжается уже более 4 часов.