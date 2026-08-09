закрыть
15 августа 2026, суббота, 2:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Три привычки после 45 лет, которые добавляют до 13 лет без деменции

5
  • 9.08.2026, 8:44
  • 10,166
Три привычки после 45 лет, которые добавляют до 13 лет без деменции

Результаты новейшего исследования.

Поддержание нормального АД, отсутствие диабета и отказ от курения в возрасте от 45 до 65 лет связаны в среднем с 12,6 дополнительными годами жизни без деменции. К такому выводу пришли исследователи.

Об этом пишет издание Science Alert.

Ключевое значение имеет состояние сосудов в среднем возрасте. Именно высокое давление, диабет и курение негативно влияют на кровеносные сосуды, что, в свою очередь, связано с повышенным риском когнитивных нарушений, считают эксперты.

Отдельно исследователи обнаружили, что женщины со всеми тремя факторами риска в среднем жили без деменции 18,1 лет с начала наблюдения, тогда как мужчины — 16,6 лет. В будущем ученые планируют исследовать, насколько отказ от курения или снижения АД уже в среднем возрасте могут уменьшить риск развития деменции.

Важно понимать: исследование не доказывает, что эти факторы непосредственно влекут за собой деменцию, но подтверждает их тесную связь с риском заболевания. Ученые планируют дальше изучать, насколько отказ от курения или снижение давления в среднем возрасте может снизить этот риск.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук