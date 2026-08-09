Вэнс: Судоходство по Ормузскому проливу будет такое же, как до войны 11 9.08.2026, 9:13

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Джей Ди Вэнс

Прогресс в переговорах был достигнут за последние несколько дней.

Вашингтон достиг определенного прогресса в переговорном процессе с Ираном и рассчитывает на восстановление свободного судоходства по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает Fox News.

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, в последние дни Соединенные Штаты добились определенного прогресса в переговорах с Ираном. Он отметил, что Вашингтон использует дипломатические, экономические и военные инструменты, чтобы добиться результата, отвечающего интересам американцев.

В то же время вице-президент США отметил важность восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив.

«Мы хотим, чтобы судоходство по Ормузскому проливу снова стало таким, как было до войны», - заявил Вэнс.

Он также отметил, что переговорный процесс с Тегераном сложный и может потребовать дополнительного времени.

По словам Вэнса, дипломатические переговоры иногда сопровождаются неудачами, прежде чем стороны достигают окончательного результата.

«Мы добились определенного прогресса за последние несколько дней. Я надеюсь, что мы сможем добиться результата, который будет хорошим для американского народа», - сказал вице-президент США.

Вэнс добавил, что Соединенные Штаты продолжают использовать все доступные инструменты для достижения своих целей в переговорах с Ираном.

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