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На восстановление электроснабжения в Беларуси ушло двое суток

  • 9.08.2026, 9:59
  • 2,376
На восстановление электроснабжения в Беларуси ушло двое суток

Стало известно, где ураган «натворил дел» больше всего.

Во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено электроснабжение. Аварийные работы велись непрерывно почти двое суток, рассказали в Telegram-канале Минэнерго.

Грозовой фронт и шквалистый ветер в ночь на 7 августа стали причинами нарушений электроснабжения в ряде регионов.

За время непогоды перебои электроснабжения фиксировались более чем в 494 населенных пунктах, из них 295 – в Минской области.

Чтобы восстановить подачу электроэнергии, было задействовано около 370 аварийных бригад, 478 единиц техники и 30 дизель-генераторных установок.

По состоянию на 23:00 8 августа идет отработка единичных заявок потребителей в сетях 0,4 кВ.

В Минэнерго подчеркнули, что специалисты продолжают работу в усиленном режиме, ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.

Где ураган натворил дел

Самая напряженная обстановка была в Вилейском районе. Там штормовой ветер повалил столбы ЛЭП и деревья – обесточены 172 населенных пункта.

В районе работали более 20 аварийно-восстановительных бригад, дополнительно прибывают специалисты из других регионов.

Без пострадавших не обошлось – на Вилейщине госпитализировали ребенка 2018 года рождения.

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