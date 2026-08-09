На восстановление электроснабжения в Беларуси ушло двое суток
- 9.08.2026, 9:59
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Стало известно, где ураган «натворил дел» больше всего.
Во всех населенных пунктах Беларуси восстановлено электроснабжение. Аварийные работы велись непрерывно почти двое суток, рассказали в Telegram-канале Минэнерго.
Грозовой фронт и шквалистый ветер в ночь на 7 августа стали причинами нарушений электроснабжения в ряде регионов.
За время непогоды перебои электроснабжения фиксировались более чем в 494 населенных пунктах, из них 295 – в Минской области.
Чтобы восстановить подачу электроэнергии, было задействовано около 370 аварийных бригад, 478 единиц техники и 30 дизель-генераторных установок.
По состоянию на 23:00 8 августа идет отработка единичных заявок потребителей в сетях 0,4 кВ.
В Минэнерго подчеркнули, что специалисты продолжают работу в усиленном режиме, ведут мониторинг состояния электросетевого комплекса и готовы оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.
Где ураган натворил дел
Самая напряженная обстановка была в Вилейском районе. Там штормовой ветер повалил столбы ЛЭП и деревья – обесточены 172 населенных пункта.
В районе работали более 20 аварийно-восстановительных бригад, дополнительно прибывают специалисты из других регионов.
Без пострадавших не обошлось – на Вилейщине госпитализировали ребенка 2018 года рождения.