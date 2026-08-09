Под Геленджиком сожжен российский РЭБ «Волна Купол Гарант»
- 9.08.2026, 10:16
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Впервые на территории РФ.
Около российского Геленджика, где находится резиденция главы Кремля Владимира Путина, найден и уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант».
Об этом сообщил влиятельный OSINT-проект Dnipro Osint, передает Dialog.UA.
Судя по спутниковым снимкам, объект находился на территории военной части №2156 примерно в 24 км от дворца российского диктатора. 7 августа он был успешно поражен украинскими дронами.
«Волна Купол Гарант» — российский комплекс РЭБ, предназначенный для глушения спутниковой связи Starlink. Комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигнал от терминалов», — рассказали Dnipro Osint.
Это как минимум третий случай уничтожения данного комплекса за полномасштабную войну. Однако предыдущие были атакованы на оккупированных территориях. Впервые «Волна Купол Гарант» достали в РФ.