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Под Геленджиком сожжен российский РЭБ «Волна Купол Гарант»

  • 9.08.2026, 10:16
  • 3,694
Под Геленджиком сожжен российский РЭБ «Волна Купол Гарант»
иллюстративное фото

Впервые на территории РФ.

Около российского Геленджика, где находится резиденция главы Кремля Владимира Путина, найден и уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант».

Об этом сообщил влиятельный OSINT-проект Dnipro Osint, передает Dialog.UA.

Судя по спутниковым снимкам, объект находился на территории военной части №2156 примерно в 24 км от дворца российского диктатора. 7 августа он был успешно поражен украинскими дронами.

«Волна Купол Гарант» — российский комплекс РЭБ, предназначенный для глушения спутниковой связи Starlink. Комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигнал от терминалов», — рассказали Dnipro Osint.

Это как минимум третий случай уничтожения данного комплекса за полномасштабную войну. Однако предыдущие были атакованы на оккупированных территориях. Впервые «Волна Купол Гарант» достали в РФ.

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