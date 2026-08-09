Под Геленджиком сожжен российский РЭБ «Волна Купол Гарант» 9.08.2026, 10:16

3,694

иллюстративное фото

Впервые на территории РФ.

Около российского Геленджика, где находится резиденция главы Кремля Владимира Путина, найден и уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант».

Об этом сообщил влиятельный OSINT-проект Dnipro Osint, передает Dialog.UA.

Судя по спутниковым снимкам, объект находился на территории военной части №2156 примерно в 24 км от дворца российского диктатора. 7 августа он был успешно поражен украинскими дронами.

«Волна Купол Гарант» — российский комплекс РЭБ, предназначенный для глушения спутниковой связи Starlink. Комплекс создает направленные радиопомехи в сторону спутника, мешая ему принимать сигнал от терминалов», — рассказали Dnipro Osint.

Это как минимум третий случай уничтожения данного комплекса за полномасштабную войну. Однако предыдущие были атакованы на оккупированных территориях. Впервые «Волна Купол Гарант» достали в РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com