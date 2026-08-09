Как легендарный князь Александр Полубинский защищал ВКЛ 9.08.2026, 10:17

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Чудеса храбрости князь-полководец проявил уже в первых битвах Ливонской войны.

Честный и благородный, князь Александр Полубинский пользовался уважением среди соратников и участвовал во многих значимых битвах с Русским государством, отстаивая независимость своей земли. Об этом дворянине, сыне видного государственного деятеля Ивана Андреевича в летописях впервые упоминается в 1559 году, пишет «Литвин».

Уже в начале русско-ливонской войны в 1560 году Александр назначается заместителем (региментарием) знаменитейшего гетмана и полководца Николая Радзивилла. Чудеса храбрости проявляет князь уже в первых битвах под Венденом и Мариенбургом.

В этом же году русские под предводительством Мстиславского занимают столицу Ливонии Феллин. Но попытка оккупировать соседние крепости у них успеха не имела. В частности, благодаря храбрости и военной удаче Александра Полубинского литовцам удалось не только отстоять Кесь (Вендин), но и разбить 50-тысячную московскую армию. Благодаря слаженным действиям под Мариенбургом будущий легендарный князь-полководец также сумел разгромить несколько отрядов противника и пленить самого московского воеводу Мещерского.

Далее Александр продолжает войну с противником уже в должности поручика гетмана Радзивилла. В 1562 году он смог отстоять крепость Кокенхаузен. По приказу панов Рады вместе с отрядами Готхарда Кетлера в 1563 году князь идет на Парнавском направлении на борьбу со шведами. Через год Александр Иванович отправляется на Мариенбург, Дерпт и Псков. В 1565 году его войска держали оборону Жмуди, расположенной вблизи Шадова.

Далее он переходит под командование Яна Ходкевича и участвует в стычках со шведскими войсками, занявшими замок Каркус. К сожалению, после длительной 3-месячной осады крепость пришлось оставить.

К 1568 году Александр Иванович становится комендантом сразу двух замков в Инфлянтах. Считается, что в это же время он является главой хоругви в Радошковицком походе. Благодаря вылазке на Изборск в 1569 году и взятию замка князь пленяет вместе с русскими солдатами приближенного Ивана Грозного воеводу Нащокина, которого переправляет к польскому царю.

В 1565-1566 гг. князю за воинские заслуги предоставляют управление Вольмарском, Зигвольском и Вилькией. В эти же годы он становится державцем Поюрским. К 1570 году Александр Полубинский, именуемый уже «справцей рыцарства», имеет в подчинении хоругвь, в которой насчитывалось до 200 конников.

В 1575 году князь вместе со своими солдатами и немецкими наемниками проводит вылазки вглубь московских земель, в район Дерпта. В плен было захвачено немало московитов. В 1576 году следующий поход – он участвует в обороне Инфлянта.

К сожалению, при обороне замка Вольмар в 1576 году князь попадает в плен. О подходе русского царя к Ливонии он знал заранее и указывал это в донесениях. Но король Стефан, занятый усмирением восстания в Данциге, ничем помочь ему не смог.

Понимая, что в случае захвата замка он будет пленен, Александр крепость не покидает и сражается до последнего. Не смутило его и глумливое письмо Ивана Грозного, предлагавшего князю добровольно покинуть Ливонию.

Магнус, король Ливонии, дал слово раненому полководцу Александру Ивановичу не сдавать его русскому царю. Но, окруженный огромной армией, Магнус не стал соблюдать приличия и переправил Полубинского к Ивану Грозному.

Послужной список Александра Ивановича был велик, и, скорее всего, князя ждала казнь. Но на допросе ему было показано письмо Стефана Батория. Князь подтвердил, что король Ливонии перебежал на сторону Речи Посполитой. На беззащитный замок также напал именно Магнус.

Казни полководца Полубинского, к счастью, не состоялось. Держать родовитого пленника было Грозному выгодно – в случае примирения с Баторием Александр Иванович мог стать козырной картой. В результате после двух лет пленения Полубинскому удается освободиться – русский царь отправляет его с письмом к Ходкевичу.

Из-за ранения в Ливонию князь-полководец больше не вернулся. Он отправился приводить в порядок собственные владения и решать пошатнувшиеся финансовые дела. В 1579 году король Стефан Баторий отдает ему Вилькийск. В браке с Софьей Гольштанской-Дубровицкой у него рождаются дети Александр и Богдана, которые становятся продолжателями великого и славного рода.

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