Турция частично заблокировала проход через Дарданеллы 1 9.08.2026, 9:37

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Из-за атак по судам в Черном море.

Власти Турции стали ограничивать движение коммерческих судов через пролив Дарданеллы в Черное море, сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники, которые попросили о сохранении анонимности. Эти меры были приняты из-за участившихся российских и украинских атак на гражданские суда в черноморском бассейне. По данным собеседников, подведомственное Минтрансу Турции Главное управление береговой безопасности уведомило несколько направляющихся в Новороссийск судов о том, что в настоящее время оно не выдает транзитные разрешения на такие рейсы или что ему требуется больше времени для рассмотрения заявок на проход через пролив.

Турецкие власти не предоставили никаких объяснений этому шагу, который фактически ограничивает поток идущих в Черное море судов, отмечают источники. По информации собеседников, некоторым судам сообщили, что это ограничение распространяется и на транспорт, направляющийся в Украину. В Киеве ранее заявляли, что российские удары по морским портам и коммерческим судам в Одесской области фактически перекрыли судоходство в черноморской зоне Украины, через которую идет большая часть зернового экспорта страны. В то же время крупные перевозчики стали ограничивать работу своих грузовых судов в Черном море, а стоимость фрахта взлетела в разы.

Лишь в минувший вторник в Черном море под атаку попали два связанных с Турцией судна, включая сухогруз Nadezhda, следовавший из турецкого Самсуна в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. Пострадали несколько моряков. МИД Турции официально призвал «все заинтересованные стороны», особенно РФ и Украину, «срочно принять конкретные меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море».

Принятые Турцией меры, как отмечает Bloomberg, могут создать новые трудности для мировой торговли в условиях, когда поставки нефти уже существенно нарушены из-за войны в Иране и сокращения объемов перевозок через Ормузский пролив. Усиление российских и украинских атак также отрицательно сказывается на транспортировке зерна из черноморского региона, что уже привело к росту мировых цен на пшеницу в июле до двухлетнего максимума.

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