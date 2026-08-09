Одноклубник Месси почтил память отца аргентинца трогательным жестом после гола 9.08.2026, 12:27

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Фото: Jim Rassol-Imagn Images

Видеофакт.

8 августа стало известно о смерти Хорхе Месси, отца одного из лучших футболистов в истории — Лионеля Месси.

Из-за трагедии в семье форвард «Интер Майами» пропустил матч с мексиканским Монтерреем в Кубке лиг.

Футболисты «Интер Майами» вышли на поле с черными траурными повязками в честь Хорхе Месси. Трогательным жестом уже во время матча отметился полузащитник команды из Флориды Родриго Де Поль.

На 32-й минуте встречи Де Поль открыл счет красивым дальним ударом. Забив гол, аргентинец снял свою футболку, под которой оказалась футболка Месси, а затем указал на десятый номер на ее спине.

Де Поль — близкий друг Месси и его партнер по сборной Аргентины. Вместе они выиграли чемпионат мира 2022 года, а этим летом дошли до финала ЧМ-2026. В июле 2025 года Де Поль присоединился к «Интер Майами», перейдя из мадридского «Атлетико».

Без Месси «Интер Майами» уступил «Монтеррею» со счетом 1:2. Отметим, что легендарный аргентинец выигрывал Кубок лиг с флоридским клубом в 2023 году.

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