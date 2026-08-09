ВСУ уничтожили позицию комплекса ПВО С-400 рядом с дворцом Путина 1 9.08.2026, 12:46

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иллюстративное фото

Из него 8 августа били по Украине.

Украинские беспилотники в ночь на 9 августа поразили позицию зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в Геленджике Краснодарского края. Комплекс находился недалеко от «дворца Путина» на черноморском побережье. Об ударе сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр») в своем телеграм-канале, отметив, что накануне, 8 августа, С-400 произвел шесть пусков ракет. «Три часа горела и пыхтела позиция С-400 в Геленджике, на берегу, непосредственно рядом с катакомбами», — написал «Мадяр».

Помимо С-400, по данным командующего СБС, в ночь на 9 августа были поражены еще четыре российских объекта противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе «Тор» в районе населенного пункта Пудовой Ростовской области, зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С1» в Эйске Краснодарского края, радиолокационной станции «Подлет-К1» в Головатовке Ростовской области и РЛС «Каста 2Е2» в Латоново Ростовской области. Кроме того, Бровди заявил об уничтожении трех судов российского «теневого флота» в Черном море — нефтяного танкера и двух сухогрузов.

Атака на этот район происходит не впервые за последнее время. 3 августа в результате падения украинского беспилотника на пляж в Архипо-Осиповке (входит в состав муниципального образования города Геленджик) погибли семь человек и еще не менее 40 получили ранения. Населенный пункт расположен примерно в 22 км от «дворца Путина».

Комплекс, известный как «дворец Путина», представляет собой объект площадью 17,7 тыс. кв. метров на черноморском побережье примерно в 20 км от Геленджика. Согласно расследованию Алексея Навального, на территории расположены ресторан, вертолетная площадка, ледовый дворец, церковь, амфитеатр, гостевой дом и автозаправочная станция, а также 80-метровый мост. В основном здании, по данным расследования, находятся бассейн с аквадискотекой, спа-центр, сауны и турецкие бани, производственные помещения, библиотека и музыкальная гостиная. Над территорией комплекса установлена бесполетная зона, а прилегающие около 7 тыс. гектаров, как утверждалось в расследовании, принадлежат ФСБ. Строительство комплекса, по оценке ФБК, обошлось как минимум в 100 млрд рублей.

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