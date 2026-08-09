В Минске отменили российскую рейв-вечеринку 9 9.08.2026, 12:48

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Организаторы заявили, что «жадно ждали встречи с добряками-белорусами».

В Минске отменили рейв-вечеринку «Станция метро Горьковская», которую 15 августа планировало провести одноименное творческое объединение из российского Нижнего Новгорода. Организаторы сообщили, что уже полученное гастрольное удостоверение спустя две недели отозвали, при этом официальную причину им так и не назвали, пишет «Зеркало».

Вечеринка должна была пройти в арт-пространстве «ЭХО» на территории минского завода «Луч». Билеты стоили от 105 до 205 рублей.

Об отмене организаторы сообщили 8 августа.

«Вчера вечером администрация вынесла финальное решение об отмене ряда мероприятий, в том числе нашего. Официальной причины мы так и не получили», — говорится в сообщении команды.

В посте не уточняется, какая именно администрация приняла решение об отмене вечеринки. При этом гастрольные удостоверения на мероприятия в Минске выдает структурное подразделение Мингорисполкома в сфере культуры — управление культуры Мингорисполкома.

По их словам, подготовка минского события началась еще в феврале, когда организаторы подали документы на получение гастрольного удостоверения.

«Спустя 6 месяцев наша заявка была рассмотрена, мы получили разрешение и вышли в анонс. Через две недели удостоверение было отозвано, а продажи билетов приостановлены. Наша команда и партнеры события в Минске боролись, чтобы сохранить вложенные силы и провести задуманное. Но, к сожалению, этих усилий не хватило», — рассказали организаторы.

Команда добавила, что рассчитывает все же провести мероприятие в Минске в будущем.

«Мы жадно ждали встречи с добряками-белорусами и подготовили много сюрпризов. Но нет места для печали. Мы пройдем этот путь снова, возможно, несколько раз, чтобы однажды в Минске открыла свои увесистые двери «Станция метро Горьковская», — написали они.

Купленные билеты можно вернуть по месту приобретения.

«Станция метро Горьковская» — творческое объединение из Нижнего Новгорода, появившееся в 2021 году. Команда устраивает рейвы и мультимедийные шоу с электронной музыкой, светом и визуальными эффектами, гастролирует по России и развивает собственный музыкальный лейбл GRK MUSIC.

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