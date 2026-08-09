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В горах Кыргызстана нашли пустую палатку пропавших альпинистов

  • 9.08.2026, 11:57
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В горах Кыргызстана нашли пустую палатку пропавших альпинистов

Среди них были двое белорусов.

В горах Кыргызстана нашли палатку группы альпинистов, которая несколько дней назад перестала выходить на связь после восхождения на пик Курумды. Внутри никого не было. Среди пропавших — двое граждан Беларуси и один гражданин Литвы, поиски продолжаются, сообщает «Зеркало» со ссылкой на МЧС страны.

По данным ведомства, палатку обнаружили в ходе поисковой операции в горах. Спасатели проверили ее, однако людей внутри не оказалось.

Накануне сотрудники МЧС Кыргызстана вели поиски и остались ночевать на высоте около 5000 метров. 9 августа к операции дополнительно подключили пять спасателей со спецтехникой, пять сотрудников Пограничной службы и двух гидов-добровольцев из Швейцарии.

Ранее стало известно, что в пропавшей группе находятся двое граждан Беларуси. Группа перестала выходить на связь после восхождения на пик Курумды в Памиро-Алае по Северному гребню Заалайского, или Чон-Алайского, хребта.

4 августа альпинисты сообщили своему оператору, что готовы начать спуск к базовому лагерю. Однако в назначенное место и время они не пришли.

Маршрут восхождения был заранее согласован и зарегистрирован. После исчезновения группы Беларусская федерация альпинизма и скалолазания обратилась к коллегам из Кыргызстана с просьбой подключиться к поискам.

Ранее в сообщениях о составе группы фигурировал также гражданин Латвии, однако позже кыргызские спасатели уточнили, что третьим участником был гражданин Литвы.

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