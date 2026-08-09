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МИД Украины: Белорусы показали свою волю к переменам

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  • 9.08.2026, 20:25
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МИД Украины: Белорусы показали свою волю к переменам
АНДРЕЙ СИБИГА
ФОТО: PAVLO BAHMUT/GLOBAL LOOK PRESS

Киев четко различает белорусский народ и режим Лукашенко.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в шестую годовщину протестов в Беларуси заявил, что Киев ценит белорусов, которые поддержали его страну и выступили против российской агрессии:

В публикации в соцсети X он написал: «Шесть лет назад, 9 августа, белорусы ясно продемонстрировали свою волю к демократическим переменам и свое право самостоятельно определять будущее собственной страны. Их выбор был встречен репрессиями. Однако годы давления, заключений и вынужденной эмиграции не стерли стремление белорусов к свободе, демократии и суверенитету.

Украина четко различает белорусский народ и режим Лукашенко, который несет ответственность за содействие агрессивной войне России против Украины. Мы ценим многих белорусов, которые поддержали Украину и выступили против российской агрессии».

Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободной, независимой, демократической и европейской страной, где ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны. Такая Беларусь укрепила бы безопасность всего нашего региона.

Ранее Зеленский раскрыл, как Лукашенко помогает Путину воевать против Украины.

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