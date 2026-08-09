МИД Украины: Белорусы показали свою волю к переменам

МИД Украины: Белорусы показали свою волю к переменам3
- 9.08.2026, 20:25
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Киев четко различает белорусский народ и режим Лукашенко.
Глава МИД Украины Андрей Сибига в шестую годовщину протестов в Беларуси заявил, что Киев ценит белорусов, которые поддержали его страну и выступили против российской агрессии:
В публикации в соцсети X он написал: «Шесть лет назад, 9 августа, белорусы ясно продемонстрировали свою волю к демократическим переменам и свое право самостоятельно определять будущее собственной страны. Их выбор был встречен репрессиями. Однако годы давления, заключений и вынужденной эмиграции не стерли стремление белорусов к свободе, демократии и суверенитету.
Six years ago, on August 9, Belarusians clearly demonstrated their will for democratic change and their right to determine the future of their own country.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 9, 2026
Their choice was met with repression. Yet years of pressure, imprisonment, and forced exile have not erased the desire of… pic.twitter.com/aDFUACWDtg
Украина четко различает белорусский народ и режим Лукашенко, который несет ответственность за содействие агрессивной войне России против Украины. Мы ценим многих белорусов, которые поддержали Украину и выступили против российской агрессии».
Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободной, независимой, демократической и европейской страной, где ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны. Такая Беларусь укрепила бы безопасность всего нашего региона.
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