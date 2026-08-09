МИД Украины: Белорусы показали свою волю к переменам 3 9.08.2026, 20:25

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АНДРЕЙ СИБИГА

ФОТО: PAVLO BAHMUT/GLOBAL LOOK PRESS

Киев четко различает белорусский народ и режим Лукашенко.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в шестую годовщину протестов в Беларуси заявил, что Киев ценит белорусов, которые поддержали его страну и выступили против российской агрессии:

В публикации в соцсети X он написал: «Шесть лет назад, 9 августа, белорусы ясно продемонстрировали свою волю к демократическим переменам и свое право самостоятельно определять будущее собственной страны. Их выбор был встречен репрессиями. Однако годы давления, заключений и вынужденной эмиграции не стерли стремление белорусов к свободе, демократии и суверенитету.

Six years ago, on August 9, Belarusians clearly demonstrated their will for democratic change and their right to determine the future of their own country.



Their choice was met with repression. Yet years of pressure, imprisonment, and forced exile have not erased the desire of… pic.twitter.com/aDFUACWDtg — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 9, 2026

Украина четко различает белорусский народ и режим Лукашенко, который несет ответственность за содействие агрессивной войне России против Украины. Мы ценим многих белорусов, которые поддержали Украину и выступили против российской агрессии».

Мы надеемся, что однажды Беларусь станет свободной, независимой, демократической и европейской страной, где ее народ, а не Москва, будет определять будущее страны. Такая Беларусь укрепила бы безопасность всего нашего региона.

Ранее Зеленский раскрыл, как Лукашенко помогает Путину воевать против Украины.

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