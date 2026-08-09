Шесть лет назад в Беларуси началась революция 20 9.08.2026, 8:09

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Сотни тысяч белорусов вышли на улицы.

9 августа 2020 года — переломный момент в новейшей истории Беларуси. Сотни тысяч белорусов вышли на улицы не только Минска, но практически всех белорусских городов и даже поселков, чтобы добиться перемен в стране, протестуя против фальсификации выборов.

Лукашенко после начала массовых протестов на три дня отключил интернет. Силовики проявляли неслыханную жестокость на улицах и в изоляторах, на Окрестина в Минске, в Жодино, в Барановичах — по всей стране.

Лукашисты после этих трех дней исчезли с улиц. Если изначально протестующие требовали проведения честных президентских выборов, то зверства силовиков режима Лукашенко показали необходимость демонтажа всей системы. 16 августа в Минске состоялся самый массовый протестный митинг, который, по разным оценкам, до 500 тысяч протестующих. По всей стране на протесты вышло более 1 млн человек. К акциям присоединялись даже деревни.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси. Иностранные экзитполы сообщили, что Лукашенко набрал лишь 10,9%, а Светлана Тихановская — 71,28%.

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: Белсат

Фото: AP

Последствия для режима

Несмотря на беспрецедентные репрессии, акции протеста в Беларуси продолжались до весны 2021 года. Режим Лукашенко, ввязавшийся в войну против Украины, находится в тотальной изоляции. Страны Запада ввели против диктатуры в Беларуси санкции, а диктатор, удерживающий власть на российских штыках, до сих пор с ужасом вспоминает 2020 год.

По оценкам правозащитных и исследовательских организаций, после 2020 года Беларусь покинули до 500 тысяч человек, включая значительную часть IT-специалистов и представителей квалифицированных профессий.

Революция продолжается

Белорусский народ не смирился и отказывается принимать диктатуру: сохраняется постоянный поток новых политических дел, эмиграция не останавливается, растет потребность белорусов в независимых СМИ.

Эксперты сходятся во мнении, что белорусская революция продолжается, а изменения в нашей стране — вопрос времени:

«Лукашенко продолжает панически боятся собственного народа. Все они там, чиновники и генералы, гэбисты и омоновцы, знают, что при возникновении первой возможности люди снесут их власть к чертям собачьим. И спрятаться за спиной дряхлеющих дедов Лукашенко и Путина не удастся», — считает главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

«2020 год — действительно знаковый. Он показал, что мы способны на многое. Показал всему миру, что Беларусь не вернется ни в «совок», ни в «союз с Россией». Показал, что Россия — враг. Враг всего, что происходит созидательного на территории бывшего Советского Союза, да и не только — в Европе тоже. В 2020 году мы получили бесценный опыт борьбы. И я уверен: эта борьба закончится нашей Победой. Я в этом не сомневаюсь», — говорит в интервью сайту Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

«Помните, что было в 2020 году, верьте в себя, в наш народ. В 2019 году, накануне «выборов», кто-то говорил: «Протестов не будет, всем все равно, ничего не изменится». Кто-то говорит так и сейчас. Но мы все видели 2020 год, почувствовали наконец вкус свободы. Процессы, начавшиеся тогда, необратимы. Беларусь – часть Европы. У нас есть союзники, у нас есть герои – все, кто выходил в 2020-м, все, кто сейчас в тюрьмах, все, кто защищает Беларусь, всю Европу в Украине, все, кто нам помогает. Нас много, мы стали сильнее и умнее», — считает один из лидеров революции 2020 года, бывший политзаключенный, координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

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