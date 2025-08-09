Наша революция Наталья Радина

9.08.2025, 9:41

Фото: Евгений Малолетка / AP

Только так строится сильное демократическое государство.

9 августа 2020 года вошло в историю Беларуси как день начала самых массовых народных выступлений против диктатуры. Кто-то называет эти события протестами, я же продолжаю считать, что это была революция.

В отличие от большинства нынешних политических деятелей белорусской эмиграции, я открыто нахожусь в оппозиции к Лукашенко с 1997 года. В 18 лет, еще студенткой журфака БГУ, начала работать в независимых медиа и на протяжении долгих лет диктатуры видела, как медленно и тяжело менялось сознание людей в Беларуси. Да, в стране, с момента прихода к власти диктатора в 1994 году, активно действовала политическая оппозиция, которая, часто ценой жизни и свободы, противостояла Лукашенко. Однако, к сожалению, большая часть белорусского общества инертно наблюдала за этой неравной схваткой.

И вот, наконец, в 2020 году в сознании белорусских граждан произошел долгожданный перелом. Большинство людей вспомнили о достоинстве и своем праве менять власть и массово включились в борьбу. Поэтому это — революция, которая изменила менталитет и самосознание всего народа. О Беларуси заговорил мир.

Да, мы не победили. Тысячи людей оказались в тюрьмах, многие потеряли жизни, сотни тысяч эмигрировали. Но все эти жертвы не напрасны, потому что только так строится сильное демократическое государство — через восстания народа, который жаждет свободы.

Да, глубоко разочаровывают различные политики и деятели, вся эта пена, которая возникла на волне революции 2020 года. Но так ли это удивительно? Революцию делают романтики, а ее плодами зачастую пользуются отпетые негодяи. Несмотря на это, всегда верьте в себя и белорусов, потому что именно народ — главный герой, мотор и двигатель тех событий. Именно вы, простые люди, рискнули всем и вышли на протесты против ненавистного диктатора. Именно вам — вечная слава и безграничное уважение.

И прошедшие пять лет не сломали белорусов. Все это хорошо понимает Лукашенко, который хоть и удержался у власти благодаря массовому террору, но продолжает панически боятся собственного народа. Все они там, чиновники и генералы, гэбисты и омоновцы, знают, что при возникновении первой возможности люди снесут их власть к чертям собачьим. И спрятаться за спиной дряхлеющих дедов Лукашенко и Путина (спасибо за прекрасную картинку с острова Валаам!) не удастся. Вопрос времени.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com