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ИИ поставил диагноз Лукашенко

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  • 1.08.2025, 17:25
  • 3,154
ИИ поставил диагноз Лукашенко

Чем может быть болен диктатор.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме в Карелии. Фото российских источников, опубликованные сегодня, 1 августа, дают возможность увидеть диктатора без чрезмерной ретуши и фильтров, которые используют белорусские пропагандистские СМИ. На кадрах из храма Лукашенко выглядит уставшим и распухшим.

Сайт Charter97.org попросил ChatGPT оценить свежие кадры диктатора. Искусственный интеллект, проанализировав внешние признаки, указал на возможные проблемы с сердцем, метаболизмом и гормонами:

Отёки лица

Причины могут быть:

— Сердечная недостаточность;

— Болезни почек;

— Приём гормональных препаратов (кортикостероиды);

— Нарушение лимфооттока (лимфостаз).

Метаболические нарушения

— Ожирение II–III степени;

— Метаболический синдром;

— Инсулинорезистентность;

— Повышенное давление;

Потливость и теплоощущения

— Может быть связана с гипертонией, диабетом, гормональными изменениями (например, тиреоидит или приём медикаментов).

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