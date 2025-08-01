ИИ поставил диагноз Лукашенко

ИИ поставил диагноз Лукашенко5
- 1.08.2025, 17:25
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Чем может быть болен диктатор.
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме в Карелии. Фото российских источников, опубликованные сегодня, 1 августа, дают возможность увидеть диктатора без чрезмерной ретуши и фильтров, которые используют белорусские пропагандистские СМИ. На кадрах из храма Лукашенко выглядит уставшим и распухшим.
Сайт Charter97.org попросил ChatGPT оценить свежие кадры диктатора. Искусственный интеллект, проанализировав внешние признаки, указал на возможные проблемы с сердцем, метаболизмом и гормонами:
Отёки лица
Причины могут быть:
— Сердечная недостаточность;
— Болезни почек;
— Приём гормональных препаратов (кортикостероиды);
— Нарушение лимфооттока (лимфостаз).
Метаболические нарушения
— Ожирение II–III степени;
— Метаболический синдром;
— Инсулинорезистентность;
— Повышенное давление;
Потливость и теплоощущения
— Может быть связана с гипертонией, диабетом, гормональными изменениями (например, тиреоидит или приём медикаментов).