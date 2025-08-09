Андрей Санников: Нам предстоит завершить эту революцию 9.08.2025, 8:03

В 2020 году Лукашенко увидел свой конец.

9 августа 2020 года — день, когда белорусский народ сказал диктатуре «нет». Прошло ровно пять лет с начала революционных событий, но энергия тех дней продолжает жить — в солидарности, сопротивлении, борьбе.

В чем значимость этих протестов для истории Беларуси? Могли ли события развиваться иначе? Что делать белорусам сегодня? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым:

— Как вы оцениваете значение событий августа 2020 года в истории Беларуси? Сегодня можно услышать голоса, что революция была преждевременной, неподготовленной. Что бы вы ответили на подобные мнения?

— Это событие исторического значения, революция 2020 года. Мнения о том, что она была стихийной, случайной, неожиданной, которые сегодня активно распространяют провластные медиа и «новобелорусские» группки, — это не просто чушь, это разработка спецслужб. Кроме того, это неуважение к героям протестов, пренебрежительное отношение к их отваге и самопожертвованию.

Я просто хочу напомнить то, о чем говорил не раз, поскольку наша команда как раз занималась подготовкой этих событий.

Революцию 2020 года мы разглядели еще в 2017 году, когда по всей стране прошли «марши тунеядцев» после указа Лукашенко. Эти протесты заставили его отложить закон. Они показали, что народ возмущен не только самим указом, но и властью в целом.

Далее нашей командой было принято решение участвовать в так называемых «парламентских выборах» 2019 года — чтобы замерить общественные настроения. Мы, конечно, не планировали реального участия, поскольку никаких выборов в Беларуси давно нет. Сразу было договорено между всеми, кто шел кандидатами от «Европейской Беларуси», что они снимут свои кандидатуры. Так и сделали. Те события подтвердили, что народ уже закипает, и точка кипения должна прийтись на 2020 год — когда Лукашенко объявит «президентские выборы».

Нашим кандидатом был Николай Статкевич, который и начал революцию 2020 года вместе с Сергеем Тихановским. Выйдя из тюрьмы, Тихановский подтвердил, что без Статкевича его бы не было.

Нам все еще предстоит завершить эту революцию.

— Чего смогли добиться белорусы летом 2020 года? Что мы, спустя пять лет, можем записать в плюс?

— Летом 2020 года белорусы продемонстрировали всему миру — не только себе, не только жителям и гражданам Беларуси, но и всему миру — что, несмотря на давление, несмотря на репрессии не только против людей, но даже против символов государства — флага, герба — несмотря на навязывание совковых представлений и уродливой символики, несмотря на диктатуру Лукашенко как часть «русского мира», Беларусь жива и независима. Настоящая Беларусь. Беларусь как наследница ВКЛ со своей «Погоней» и «бел-чырвона-белым стягам».

Это было, наверное, главное достижение. Потому что, хочу напомнить, новоявленные «новобелорусские» лидеры призывали не выходить с бело-красно-белыми флагами, не раздражать диктатора и Россию. На этот призыв народ ответил морем флагов. И это море перелилось через границы Беларуси и разлилось по всему миру. После стольких лет антинародного режима Беларусь вновь во весь голос заявила о себе не как совковая, лукашенковская, а как абсолютно живая страна с богатой историей, достойная независимости, демократии и европейского будущего.

Это главное. И это никуда не ушло. Сегодня за это опричники преследуют даже жестче, чем раньше. И это, к сожалению, показатель того, что мертвечина по-прежнему пытается уничтожить все живое.

Но 2020 год приоткрыл лучшие качества белорусов, нашу способность сострадать и помогать ближнему как себе самому. И это остается с нами как «зернейка» Максима Богдановича, которое обязательно прорастет, попав в родную землю.

— Какие главные ошибки были допущены в 2020 году — как внутри страны, так и со стороны внешних игроков? Могла ли история пойти по другому сценарию?

— К сожалению, наша застарелая ошибка в том, что мы упускаем решающие моменты, не докручиваем их до конца. В 2020-м году, например, кучка крикунов смогла остановить поход на Окрестина. Если бы тогда пошли к ИВС на Окрестина и просто окружили тюрьму — без каких-либо радикальных действий — я думаю, что можно было бы освободить политзаключенных, которые там находились.

Беспомощное поведение возле телевидения — тоже. Не обязательно было входить в здание. Нужно было организовывать прямую трансляцию митинга у здания ТВ. При современных технологиях это — раз плюнуть. Такие решающие моменты были упущены, потому что не было людей, которые могли бы взять на себя лидерство и ответственность.

Сегодня, спустя пять лет, обязательно нужно подробно разобраться в том, что и как тогда происходило, и почему мы сегодня в еще более глубокой яме, чем тогда. У нас есть достаточно информации о том, кто и как стремился остановить протесты. Это и режим и группа «новобелорусских», которые с помощью западных фондов считают, что имеют право говорить от нашего имени.

В эту компанию я бы добавил блогеров под управлением Франака, которые, сидя за границей, от души потешались над тем, как протестующие выполняли их придурковатые команды, искренне считая, что они исходят от какого-то взрослого штаба. Неуважение к людям, к активистам, к гражданам, находившимся внутри страны, были фирменным знаком сбежавших из страны самозванцев. Попытка внешнего управления — со стороны людей либо подкупленных, либо завербованных, либо просто глуповатых — привела к печальным последствиям.

Ну, и, конечно, не стоит забывать о трусости Запада, который в очередной раз не захотел принять решительные и срочные меры в отношении диктатора Лукашенко, даже после убийств мирных демонстрантов в Беларуси.

К сожалению, так бывает: мы вместе доводим ситуацию до точки кипения, а в решающий момент чего-то не хватает, чтобы довести до конца, и КГБ перехватывает ход событий с помощью агентуры.

Но это еще один опыт, приближающий нас к победе над колхозным злом. В 2020-м году Лукашенко воочию увидел, как его ненавидят в Беларуси, он увидел свой конец. Потому и сажает сегодня людей каждый день, чтобы заглушить этот ужас и нейтрализовать эту всенародную ненависть. Ничего не выйдет. Для лукашенковской семейки и хунты все повторится более жестко и окончательно.

— Что делать белорусам сегодня — как внутри страны, так и за ее пределами?

— Сегодня не стоит требовать от белорусов внутри страны какой-то рискованной политической активности. В Беларуси сегодня концлагерь. А в концлагере, как известно, невозможны неподготовленные и бессмысленные протесты.

Нужно беречь себя, беречь семьи. Помогать политзаключенным. Это наш священный долг — перед всеми теми, кто сейчас в тюрьмах. Не забывать, что их не несколько сотен, как утверждают «правозащитники», а около десяти тысяч. Сами власти называли страшные цифры — более ста тысяч «неблагонадежных», которые в любой момент могут быть арестованы. Десятки тысяч уже прошли через тюрьмы и сидят сегодня.

Если говорить о главной задаче — это освобождение людей из тюрем. Для этого нужно внешнее давление. Все эти разговоры «давайте с Лукашенко поговорим» — ну, поговорите. Уже договорились: людей убивают, и это все сходит диктатору с рук.

2020 год — действительно знаковый. Он показал, что мы способны на многое. Показал всему миру, что Беларусь не вернется ни в «совок», ни в «союз с Россией». Показал, что Россия — враг. Враг всего, что происходит созидательного на территории бывшего Советского Союза, да и не только — в Европе тоже.

В 2020 году мы получили бесценный опыт борьбы. И я уверен: эта борьба закончится нашей Победой. Я в этом не сомневаюсь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com