Почему в Беларуси отключают воду и как это изменить? 1 30.05.2026, 13:20

Мнение экономиста.

Экономист Татьяна Панкова рассказала в эфире программы «Утро с Белсатом», что летнее отключение воды в Беларуси происходит из-за старой централизованной системы нагревания, а заменить ее государство не хочет потому, что считает постройку ледовых дворцов более важным вопросом.

«Теперешняя система, [существует] еще с советских времен. Это такое старое большое инфраструктурное подразделение, и надо понимать, какой это износ. Это изношенные трубы, изношенные инфраструктурные сети, теплосети и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, (...) это вызывает большие проблемы», – говорит экономист.

По словам экономиста, поменять всю систему вместе невозможно – на это уйдут большие деньги и десятилетия.

«Это огромные инвестиции, а приоритеты у нас другие. Нам нужно строить ледовые дворцы, которые потом пустуют, содержать комиссию по борьбе с тунеядцами, – говорит Татьяна Панкова. – Это можно было бы сделать, но это не вопрос года, двух, трех, десяти. Это те средства, которые должны заменить полностью всю эту систему – трубы и ТЭЦ по всей стране. К сожалению, мне кажется, [это случится] не при нашей жизни».

Экономист говорит, что отключают воду, чтобы провести и проверку, и ремонт, если тот нужен. А из-за того, что отопление и горячая вода – одна инфраструктурная сеть, это делают летом. Ведь зимой, без отопления, это было бы еще тяжелее.

Но понемногу система меняется – в Беларуси уже существуют электродома, которые не подключены к центральной системе, поэтому вода там никогда не пропадает.

«Даже в Минске на тридцатый год запланировано какое-то количество электродомов, чтобы перевести эту нагрузку, так как у нас есть БелАЭС. А если это электродом, то это немного снижает нагрузку. В автономном доме есть свой бойлер, и тогда есть горячая вода. Но таких домов еще мало. И также построить их все и заменить все – это очень-очень долго», – говорит экономист. – У нас есть два пути. Или как в Европе, но в Европе вкладывались в эту систему горячей воды. Или пример украинский – [если] ставишь себе бойлер, у тебя повышается потребление электроэнергии. Ты платишь больше за нее – и тоже недоволен».

Например, эта советская центральная система отопления в Польше уже не существует, так как страна перестроила это течением времени.

«Когда они [поляки] начинали это перестраивать, инвестиции были направлены туда, куда надо. И поэтому они смогли с течением лет заменить эти трубы, котельные большие на локальные бойлеры, мини-ТЭЦ и другие решения. Нам не хватает, во-первых, денег. Ведь если посмотреть, как сформирован бюджет ежегодно, то первые строчки занимают правоохранительная и судебная система. Поэтому у нас другие приоритеты».

