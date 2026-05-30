Есть успешные примеры: Литва призвала НАТО действовать более решительно 30.05.2026, 13:52

Кястутис Будрис

После инцидента с дроном РФ в Румынии.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после того, как российский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Румынии, заявил, что НАТО должно отреагировать более решительно, усилив давление на Россию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу, 30 мая, пишет LRT.

Будрис заявил, что «в этом конкретном случае НАТО действительно должно было реагировать более решительно».

«У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта», – сказал он.

Также, по словам министра, роль ЕС также является решающей в предотвращении таких инцидентов.

«Финансовые инструменты Европейского Союза, которые мы планируем, можно было бы реализовать гораздо раньше. С помощью мер противодействия дронам, а также других комплексных мер по повышению устойчивости», – отметил глава МИД Литвы.

По его словам, необходимо увеличить количество истребителей, выполняющих миссии по патрулированию воздушного пространства, а также усилить патрулирование на границе.

«У нас есть возможность показать, что это имеет определенную цену. Не обязательно нанося ответный удар, а увеличивая количество истребителей, усиливая патрулирование и давление непосредственно на границе. Именно так мы должны реагировать», – добавил Будрис.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания для активации «консультативной» 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.

