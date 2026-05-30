700-сильный Голиаф: создан мощный пикап для самых экстремальных условий
- 30.05.2026, 13:33
Машину сделали в США.
Пикап GMC Sierra получил сверхмощную версию Goliath 700. Он оснащен 700-сильным V8 и подготовлен к тяжелому бездорожью.
Тюнинг GMC Sierra выполнило известное ателье Hennessey Performance из Техаса. Пикап бросает вызов Ford F-150 Raptor и Ram 1500 TRX, сообщает сайт Carscoops.
За основу взяли внедорожный вариант GMC Sierra AT4. Его 6,2-литровый V8 дополнили механическим компрессором, что увеличило отдачу до 700 л. с. и 828 Н∙м.
С 10-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч теперь занимает 4,2 с. Кроме того, установили более громкий спортивный выхлоп.
Также новый GMC Sierra Hennessey оснащен усиленной подвеской и большими 35-дюймовыми шинами. Клиренс составляет 299 мм. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.
Отличить Goliath 700 от стандартного GMC Sierra можно по стальным бамперам, выпуклым капотом, дополнительными диодными фарами и усиленной защитой днища. Также появились выдвижные подножки и карбоновый декор, а в салоне добавили новые коврики и памятные таблички с серийным номером авто.
Цена GMC Sierra Goliath 700 составляет примерно 140 000 долларов. После доработки пикап сохраняет трехлетнюю гарантию.