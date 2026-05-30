CNN: В ВСУ вместо солдат все чаще воюют роботы
- 30.05.2026, 14:11
Украинская армия первой в мире перешла на их систематическое применение.
Война в Украине быстро трансформируется в технологическую. В ней ключевую роль играют уже не танки и артсистемы, а дешевые дроны и роботизированные системы. Об этом говорится в свежем материале CNN.
Украинские подразделения теперь регулярно проводят операции без непосредственного участия пехоты, управляя техникой из подземных командных пунктов на значительном удалении от фронта. Боевые действия постепенно переходят в дистанционный формат, что позволяет сохранять людей.
Особое внимание уделяется использованию наземных роботов. Они часто применяются для штурмовых задач, доставки боеприпасов и эвакуации раненых. РНК позволяют повысить эффективность операций, но прежде всего – сохранить личный состав.
Внедрение роботизированных платформ, как отмечают сами украинские бойцы, меняет характер боевых действий. Украина же сумела достичь решающего преимущества в этом контексте над РФ.