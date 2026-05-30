«Кто бы мог подумать, что спасаю будущую жену» 2 30.05.2026, 14:42

Фото: people.onliner.by

Выжившие после давки на Немиге нашлись и поженились спустя 25 лет.

27 лет назад, 30 мая 1999 года, трагедия на Немиге унесла жизни 53 человек — в основном молодежи, пришедшей в тот день на праздник. Еще более 400 фамилий значились в списках пострадавших. Среди выживших в давке оказались 15-летняя Лена и 18-летний Юра. За несколько минут до их встречи Юра вытащил из толпы человека и отошел в сторону отдышаться. В это время его однокурсник Леша выдернул из завала девчонку без сознания. Ее откачивали прямо на земле. Когда та пришла в себя, Леша передал ее другу: от слабости она не могла стоять на ногах. «Сказал только: «Держи ее», — и вернулся к переходу спасать остальных», — вспоминает Юра. В это сложно поверить, но через 25 лет Лена разыскала того самого парня, и… они поженились. Подробности истории, изменившей судьбы двух совершенно чужих людей, — в материале Onlíner.

«Я не хотела туда идти»

Сейчас Лене и Юре за 40. В один из выходных мы встретились с ними в Бобруйске — родном городе мужчины. По школьникам в белых бантах и форме советского образца, заполонивших центральную площадь, чувствовалось, что тут происходит глобальное событие вроде последнего звонка. Если задаться целью и не замечать ультрасовременные вещи типа электромобилей, то вполне можно представить, что мы в девяностых. Школьную форму тогда, правда, уже почти не носили, но выпускникам было в кайф прийти в ней на линейку.

В 1999 году Лена окончила девятый класс. В субботу, 29 мая, ей исполнилось 15. На следующий день подруга пригласила Лену на фестиваль у Дворца спорта.

— Я плохо себя чувствовала, очень долго сопротивлялась, но в итоге согласилась, — вспоминает она. — Это был масштабный и редкий для того времени праздник: ожидался концерт популярных исполнителей, обещали конкурсы, призы.

На фестивале было весело, жарко, солнечно. Вскоре к компании девчонок присоединился знакомый подруги, случайно повстречавшийся им. Группа «Манго-Манго» успела исполнить несколько песен к тому моменту, как стали слышны раскаты грома.

— Было видно, что дело идет к дождю и надо возвращаться домой. Но подруга тянула время из-за того парня. Когда я поняла, что вот-вот накроет ливень, сказала им: «Ну все, я побежала»…

Достигнув подземного перехода станции метро «Немига», Лена увидела столпившихся у ступеней людей и развернулась было обратно. Но толпа, напиравшая волной со стороны Дворца спорта, буквально вдавила ее внутрь.

— Те, кто был впереди, стали падать друг на друга — и мы полетели вниз вслед за ними, — вспоминает собеседница. — Я оказалась сверху, под самым потолком, что, возможно, и спасло мне жизнь. Какое-то время просто «висела» в воздухе, а после, сама не знаю как, оказалась на ногах рядом с каким-то мужчиной. Грудная клетка уже была сдавлена так, что невозможно было сделать вдох. Внезапно этот мужчина стал толкать меня вниз, чтобы выбраться самому. Крик стоял жуткий, просто адский. Подумала, что это все, и отключилась.

Трагедия на Немиге унесла жизни 53 человек. События того дня навсегда врезались в память тех, кто чудом остался в живых. Спустя 20 лет один из очевидцев рассказывал Onlíner: «Я никогда не видел столько мертвых людей. Было много хрупких девочек лет 14—16. У них шансов не было, они просто задохнулись под людьми. Друзья пытались их вытаскивать, кричали, плакали, не знали, что делать. Мне не верилось, что они мертвые. Казалось, что сейчас врачи им помогут, приведут в сознание. А врачи тоже ходили растерянные, смотрели на это все. Было видно, что тоже никогда такого не видели».

«Кто бы мог подумать, что держу будущую жену»

Юра со своими однокурсниками тоже был у Дворца спорта. Из их четверки, признается мужчина, только он находился в самоволке. Парни учились на втором курсе юридического факультета Академии МВД, всем уже исполнилось по 18. Когда родители Лены позже написали в академию благодарственное письмо, Юра до последнего отрицал, что отлучался из расположения: за такое сразу прилетело бы три наряда вне очереди. Поэтому, когда троим его товарищам вручили по миллиону рублей за спасение людей, он остался ни с чем (впрочем, позже награда все-таки нашла и его).

— Повсюду крутилась реклама: за крышечки от пивных бутылок обещали бонус — бесплатное пиво. Мы, позарившись на акцию, и поехали на Немигу, — вспоминает Юрий. — Очереди стояли огромные, вовсю шел концерт. Когда неожиданно посыпался град, все побежали к метро.

Когда толпа в переходе начала падать, Юра с друзьями-курсантами оказались в самом низу ступеней.

— Нас вчетвером завалило людьми сверху. Прижало так сильно, что шевелить можно было только головой. Запомнился момент: кулак одного из курсантов уперся в солнечное сплетение другого. Тот сквозь слезы умолял убрать руку, но из-за дикого давления вытащить ее было физически невозможно. Потом мы увидели, как приехала милиция и принялась растаскивать завал. Нас тоже вытащили.

Отдышавшись, парни бросились помогать остальным. Физически, признается Юра, это было невероятно тяжело, они быстро уставали.

— Я вытянул очередного человека и стоял у входа [в переход], пытаясь отдышаться. И тут Леша передает мне в руки девочку: «На, держи ее!». Я говорю: «Постой, дай отдышаться, куда ты мне ее даешь?» А она вся измученная, плачет, стоять не может. Взял ее, держу, чтобы не упала. Кто бы мог подумать тогда, что это моя будущая жена, — говорит Юрий.

Лене невероятно повезло: в толпе ее вовремя заметил Леша. Когда завал чуть сдвинулся, он схватил девочку за руку и выдернул наружу. Она уже не дышала. Ее вынесли на улицу и стали откачивать прямо на земле.

— Пришла в себя, но не смогла держаться на ногах. Леша передал меня Юре… Не знаю почему, но я долгое время была уверена, что меня спас именно Юра, — рассказывает Лена. — Он был такой худенький, примерно как я. Мы стояли вдвоем — мокрые, потерянные, без сил. Накрапывал дождь. Мимо нас проносили людей, укладывали прямо на поляне, звучали сирены скорой и милиции…

«Наврал ей, что у меня есть девушка, и уехал в Бобруйск»

Парни не знали, что делать со спасенной Леной. Городские таксофоны работали с перебоями из-за перегрузки линий, а вызвать такси, чтобы отправить девочку домой в Уручье, в тот вечер было нереально.

— Мы отвезли Лену в академию, напоили чаем, она переоделась. У меня в Уручье жили родственники, я неплохо знал микрорайон, поэтому вызвался проводить ее, — вспоминает Юра. — Из автомата в метро попытались набрать ее родителям, чтобы сказать, что с ней все в порядке. На часах было уже около одиннадцати вечера. В давке Лена потеряла телефонную карточку, но я знал курсантскую хитрость: чтобы позвонить бесплатно, нужно было ритмично настукивать цифры на рычаге сброса. Так я и запомнил ее домашний номер. Когда добрались до места, родители уже знали о кошмаре на Немиге и успели обзвонить все городские больницы.

Не обошлось и без курьеза. К ночи сильно похолодало, и сокурсник Леша отдал товарищу свой свитер. По дороге Юра набросил его на плечи дрожащей девушке.

— И вот мы стоим в дверях, родители плачут, обнимают дочку, а у меня в голове одна мысль: «Отдайте свитер, а то Леша меня потом контузит». Поэтому я быстренько снял его с Лены и ретировался, — смеется Юрий.

Первое время после пережитого кошмара девушку накрыла тяжелая апатия. Мысли о случившемся вытесняли все остальное, мешая вернуться к прежней беззаботной жизни. По сути, так пролетело все лето. Переключиться удалось лишь в сентябре, когда началась учеба.

О курсантах, спасших ей жизнь, школьница почти ничего не знала, кроме имен и места учебы.

— Родители написали в академию благодарственное письмо. Парней нашли, и вот тогда я стала приходить к ним в общежитие на праздники, приносила тортики, — рассказывает Лена.

Как-то раз семья пригласила Лешу и Юру в гости, чтобы по-человечески отблагодарить за спасение дочери.

— Приходим, а там стол накрыт как на свадьбу! И тут мы — вечно голодные курсанты, — с улыбкой вспоминает Юра. — В общем, поели мы тогда очень хорошо…

Спустя время дружеские встречи переросли в нечто большее.

— Когда Юра учился на старших курсах, а я оканчивала гимназию, мы впервые встретились наедине, — рассказывает Елена. — Гуляли по моему району, держась за руки, и я поняла, что нравлюсь ему. Это было взаимно…

Но после выпуска парень распределился в родной Бобруйск. Привязанность к родному дому в тот момент оказалась сильнее юношеских чувств.

— Не знаю, может, смелости тогда не хватило, а может, смущало, что Лена еще совсем юная. В общем, я наплел ей, что у меня в Бобруйске есть девушка, и уехал.

Позже, бывая в Минске, Юрий несколько раз пытался набрать знакомый номер из автомата, но Лены никогда не оказывалось дома. Их связь оборвалась. Со временем у каждого появились семьи, дети.

«Нашла Юру по счастливой случайности»

Накануне 25-й годовщины трагедии Елена впервые за долгие годы решила сходить на встречу выпускников девятого класса. К этому времени в ее жизни многое изменилось: она развелась, воспитывала двоих детей. По какому-то невероятному совпадению ее старшего сына зовут Юра. Отвечая на вопрос об этом, лишь улыбается: мол, когда подбирала имя первенцу, оно «просто само пришло и ассоциировалось с мужеством».

— Нас собралось всего 10 человек из 30. Мы гуляли, каждый рассказывал о своей жизни. Я говорила последней, — вспоминает Лена. — Вспомнила Немигу и то, как этот день перевернул мою судьбу: я ведь собиралась на физмат, а в итоге ушла в социальную сферу и менеджмент. Рассказала одноклассникам, что давно потеряла связь с Юрой и Лешей, а так хотелось бы узнать, как они. И тут один из них предложил: «Если хочешь, помогу найти». Я растерялась: «У меня ведь только одна старая фотография и их имена — больше ничего».

Тем не менее к концу февраля у Лены на руках был телефон Юры. Она признается, что просто хотела узнать, как у него дела.

— Я сидел в кафе и даже не собирался отвечать, увидев незнакомый номер. Но почему-то снял трубку, — улыбается Юрий. — Вокруг было шумно, расслышал только: звонит какая-то Лена. Нормально поговорить удалось только с третьей попытки. Когда понял, что это за Лена, крайне удивился. Мы проговорили с ней обо всем на свете.

— Ты мне вообще сначала сказал: «Я никаких Лен из Минска не знаю!» — смеясь, уточняет героиня.

Только когда она упомянула Немигу и назвала имена других курсантов, в голове у Юрия сложился пазл.

Юрий, как и Елена, к тому моменту был свободен. Они начали созваниваться почти ежедневно и не заметили, как стали очень близкими людьми.

— И закрутилось-завертелось, — говорит Юра. — Сначала я позвал ее к себе в Бобруйск, потом — она меня в Минск. Стали вместе путешествовать.

— Самое поразительное, что буквально за год до этого звонка мы с детьми приезжали в Бобруйск как туристы! — удивляется Лена. — Гуляли по улицам, обошли все окрестности, сфотографировались со всеми знаменитыми бобрами, сидели в местных кафе… И я даже подумать не могла, что он здесь живет! Почему-то в моей памяти отложилось, что он уехал в Барановичи, а не в Бобруйск. Я и представить не могла, что вскоре вернусь в этот город.

В октябре исполнится ровно два года с тех пор, как они поженились.

— Мы сотни раз прокручивали в голове нашу историю, и каждый раз она кажется невероятной, — признаются герои. — Наверное, в тот страшный майский день на Немиге кто-то сверху решил, что мы просто обязаны выжить. Чтобы спустя четверть века встретиться снова и стать по-настоящему счастливыми.

