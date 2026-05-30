В Беларуси вводят три важных пенсионных новшества 30.05.2026, 15:21

В Беларуси вводят несколько пенсионных изменений. Одно из них касается тех, кто проживает в пансионатах. Проект «Хризантема» рассказывает подробности об этих новшествах.

Новшество по пенсиям тех, кто находится в пансионатах

В Беларуси вводят изменения по опеке и попечительству над недееспособными и ограниченно дееспособными. Одно из новшеств касается пожилых людей, которые проживают в социальных пансионатах: если пенсионер или другой подопечный временно уезжает из такого учреждения и больше месяца живет у родственников или других близких людей, часть его пенсии смогут передавать тем, кто взял на себя заботу о нем. Речь о сумме до 90% пенсии на время такого «отпуска».

Также чиновники расширили список расходов, которые можно оплачивать за счет средств подопечных. Теперь деньги разрешено направлять не только на повседневные нужды, но и, например, на ремонт личных вещей и оборудования, мобильную связь, подписку на газеты и журналы, оплату коммунальных услуг и налогов на принадлежащее им имущество.

Изменения по профессиональным пенсиям

С 1 июля в Беларуси сократят списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование.

Из этого перечня исключили 840 профессий и должностей, которые признаны утратившими актуальность:

406 — фактически уже не используются в экономике;

356 — вредные условия труда не подтвердились по итогам аттестаций;

78 — условия труда признаны оптимальными или допустимыми.

Из-за этого сокращения часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование.

29 мая опубликовали инструкцию Минтруда о применении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей для профессионального пенсионного страхования.

Налоговое новшество

С 1 июля в Беларуси могут существенно измениться правила для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Одно из главных новшеств — введение минимального ежемесячного платежа, он составит 45 рублей в месяц. Но для пенсионеров этот взнос будет 18 рублей.

