Глава Пентагона: США найдут способ помочь Украине защитить себя 1 30.05.2026, 16:04

Пит Хегсет

Фото: reuters

Пит Хегсет сделал обнадеживающее для Киева заявление.

Вашингтон планирует достичь мирового лидерства в сфере дронов благодаря урокам войны России против Украины. Кроме того, в США стремятся сохранить способность Киева защищаться и обещают найти способ для поддержки.

Об этом во время форума по безопасности в Сингапуре 30 мая заявил министр обороны США Пит Хегсет, пишет Clash Report.

По его словам, этот опыт непосредственно повлияет на формирование американского оборонного бюджета на следующий год.

«В бюджете президента [Дональда] Трампа на 2027 год вы увидите 56 миллиардов долларов инвестиций в доминирование в сфере беспилотников. Мы продолжаем учиться на том, что Украина сделала на поле боя. Мы узнали очень много от Украины и того, как они действуют. Мы намерены быть не просто на уровне, а стать лучшими в мире в этом», — подчеркнул глава Пентагона.

Хегсет также прокомментировал вовлеченность европейских союзников и дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона, отметив, что США стремятся сохранить за Украиной способность защищаться.

«Там, где мы могли помочь Украине, — мы помогли. Там, где мы могли побудить Европу делать больше, — мы также это сделали. Если взглянуть на количество потраченных денег, Европа действительно активизировалась, а Украина в этом процессе была столь же, если не больше, эффективной. Поэтому мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ убедиться, что сможем им помочь», — резюмировал Хегсет.

