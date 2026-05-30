Где в Минске можно пользоваться мангалами
- 30.05.2026, 16:25
В МЧС рассказали.
Законодательство о пожарной безопасности не запрещает разжигать мангал во дворах жилых домов.
«Разводить костры и жарить шашлыки на мангале лучше всего в специально отведенных для этого местах в парках и других зонах отдыха. В то же время законодательство о пожарной безопасности не запрещает разжигать мангал во дворах жилых домов. Но делать это нужно, соблюдая определенные правила безопасности и меры предосторожности», — рассказала Минск-новостям официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
Рекомендуется иметь при себе ведро с водой или огнетушитель, чтобы в случае возгорания немедленно потушить огонь. Не допускается использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для розжига угля в мангале (за исключением жидкостей, специально предназначенных для этого).
Что касается приготовления шашлыков на балконе, это категорически запрещено.
«Главное — следить за искрами, потому что если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. Если из-за вашего костра будет нанесен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», — сказала Ольга Мельченко.
Например, на территории, находящейся в хозяйственном ведении Минского городского лесопаркового хозяйства в столице и Минском районе, оборудовано 187 мест для приготовления шашлыков.
Все они расположены на берегах водохранилищ:
Минское море: пляжи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;
водохранилище Дрозды: пляжи № 5, 6, 7;
водохранилище Криница: пляжи № 3, 4;
Цнянское водохранилище: пляжи № 1, 2, 3, 5.
Согласно статье 16.41 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за разведение костров в запрещенных местах составляет до 12 базовых величин (540 рублей).