Где в Минске можно пользоваться мангалами 30.05.2026, 16:25

Фото: tio.by

В МЧС рассказали.

Законодательство о пожарной безопасности не запрещает разжигать мангал во дворах жилых домов.

«Разводить костры и жарить шашлыки на мангале лучше всего в специально отведенных для этого местах в парках и других зонах отдыха. В то же время законодательство о пожарной безопасности не запрещает разжигать мангал во дворах жилых домов. Но делать это нужно, соблюдая определенные правила безопасности и меры предосторожности», — рассказала Минск-новостям официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Рекомендуется иметь при себе ведро с водой или огнетушитель, чтобы в случае возгорания немедленно потушить огонь. Не допускается использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для розжига угля в мангале (за исключением жидкостей, специально предназначенных для этого).

Что касается приготовления шашлыков на балконе, это категорически запрещено.

«Главное — следить за искрами, потому что если поднимется ветер, они могут стать причиной пожара. Если из-за вашего костра будет нанесен какой-либо ущерб (загорится скамейка или автомобиль соседа), отвечать придется по всей строгости закона», — сказала Ольга Мельченко.

Например, на территории, находящейся в хозяйственном ведении Минского городского лесопаркового хозяйства в столице и Минском районе, оборудовано 187 мест для приготовления шашлыков.

Все они расположены на берегах водохранилищ:

Минское море: пляжи № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

водохранилище Дрозды: пляжи № 5, 6, 7;

водохранилище Криница: пляжи № 3, 4;

Цнянское водохранилище: пляжи № 1, 2, 3, 5.

Согласно статье 16.41 Кодекса об административных правонарушениях, штраф за разведение костров в запрещенных местах составляет до 12 базовых величин (540 рублей).

