Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий
- 30.05.2026, 16:40
Кто попал под ограничения.
Украина ввела санкции против Белорусской нефтяной компании и белорусско-китайского оборонного предприятия «Волат-Санцзян». Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.
Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно синхронизации санкций с решениями Европейского Союза.
Ограничения коснулись 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, стран Центральной Азии и оккупированных территорий. В список вошли руководители стратегических предприятий, представители армии РФ, компании ВПК, производители компонентов для дронов и фирмы, помогающие обходить санкции. Также меры применены к лицам и компаниям, связанным с иранскими ракетными и дроновыми программами.
— Мы продолжаем синхронизировать санкционные режимы с ЕС и партнерами. Ожидаем дальнейшего усиления давления на Россию и всех, кто помогает ей поддерживать агрессию. Уже завершаем совместную работу над проектами последующих санкционных решений ЕС и партнерских государств, в том числе 21-го пакета санкций, — отметил советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.
Напомним, в апреле оба предприятия попали в 20-й пакет европейских санкций.