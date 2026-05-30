Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий 30.05.2026, 16:40

Кто попал под ограничения.

Украина ввела санкции против Белорусской нефтяной компании и белорусско-китайского оборонного предприятия «Волат-Санцзян». Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно синхронизации санкций с решениями Европейского Союза.

Ограничения коснулись 16 граждан России и 31 компании из России, Беларуси, ОАЭ, стран Центральной Азии и оккупированных территорий. В список вошли руководители стратегических предприятий, представители армии РФ, компании ВПК, производители компонентов для дронов и фирмы, помогающие обходить санкции. Также меры применены к лицам и компаниям, связанным с иранскими ракетными и дроновыми программами.

— Мы продолжаем синхронизировать санкционные режимы с ЕС и партнерами. Ожидаем дальнейшего усиления давления на Россию и всех, кто помогает ей поддерживать агрессию. Уже завершаем совместную работу над проектами последующих санкционных решений ЕС и партнерских государств, в том числе 21-го пакета санкций, — отметил советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Напомним, в апреле оба предприятия попали в 20-й пакет европейских санкций.

