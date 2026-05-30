Июнь в Беларуси начнется с гроз и теплой погоды 1 30.05.2026, 17:14

Синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз на первую неделю лета.

Май в Беларуси закончился прохладой, но с приходом календарного лета погода изменится. Температура в большинстве регионов превысит 20-градусную отметку, однако лето будет набирать обороты медленно и неустойчиво — с дождями, грозами и шквалистым ветром. Прогноз погоды на неделю с 1 по 7 июня дал синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник, 1 июня, скажется влияние области высокого атмосферного давления. Лишь в западной части страны пройдут атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди, возможны грозы. Утром местами туман. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Ночью от +5°С до +10°С. Днем от +15°С по востоку Витебской области до +25°С по Брестской.

Во вторник, 2 июня, погоду продолжит определять атмосферный фронт, который принесет неустойчивую погоду. Ночью и утром в большинстве районов, а днем в основном на востоке пройдут кратковременные дожди и грозы. Ожидается ветер с порывами до 15−20 м/с. Влажность будет высокая, до 90%. Температура ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С на востоке до +23°С в Брестской и Гродненской областях.

В среду, 3 июня, будет облачно с прояснениями. Сохранится вероятность локальных кратковременных грозовых дождей. Местами ночью и утром возможен туман, влажность воздуха до 90%. Ветер теплый, юго-восточный, южный. Ночью от +10°С до +15°С. Днем от +21°С до +26°С.

В четверг, 4 июня, на погоду повлияет активная система атмосферных фронтов с западных широт. Они принесут ненастную погоду: дожди от умеренных до сильных, грозы. Будет облачно с непродолжительными прояснениями. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью и утром местами туман. Влажность воздуха высокая. Ночью от +11°С до +16°С. Днем от +18°С до +23°С, во время осадков станет на два-три градуса прохладнее.

В пятницу, 5 июня, с ростом атмосферного давления погода улучшится. Дожди в большинстве районов прекратятся. Ожидается переменная облачность. Будет дуть теплый юго-западный умеренный ветер. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Ночью от +11°С до +16°С, днем воздух прогреется до +22°С по востоку страны и до +27°С по Брестской области.

В субботу, 6 июня, погоду будут определять малоактивные атмосферные фронты с юго-запада Европы и теплые, но влажные воздушные массы. Будет облачно с прояснениями, временами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южной четверти, умеренный. Влажность до 70%. Ночью от +12°С до +17°С. Днем от +21°С в Витебской области до +26°С на юге Брестской и Гомельской областей.

В воскресенье, 7 июня, погоду продолжат определять фронты и теплые влажные воздушные массы. Снова сохранится высокая вероятность локальных небольших, коротких дождей. Ночью и утром местами туман с видимостью до 500 м. Ветер восточный, умеренный. Ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С на севере до +27°С по юго-западу страны.

