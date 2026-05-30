Соболенко повесила «баранку» Касаткиной и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»2
- 30.05.2026, 17:03
Белоруска победила уроженку России со счетом 6:0, 7:5.
Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
Белорусская теннисистка в первом сете сумела завершить все за 6 геймов. Во второй партии представительница Австралии Дарья Касаткина сопротивлялась сильнее и добралась до дополнительных геймов, однако этот ей не хватило для того, чтобы навязать борьбу тигрице.
Итоговый счет матча — 6:0, 7:5.
В следующем раунде Арина Соболенко сразится с японкой Наоми Осакой, которая в 3-м раунде в тяжелейшем матче обыграла молодую американку Иву Йович — 7:6(7:5), 6:7(3:7), 6:4.
Призовой фонд женского «Ролан Гаррос»-2026 — 29,137,500 $