30 мая 2026, суббота, 18:46
Соболенко повесила «баранку» Касаткиной и вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

2
  • 30.05.2026, 17:03
Фото: Getty Images

Белоруска победила уроженку России со счетом 6:0, 7:5.

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Белорусская теннисистка в первом сете сумела завершить все за 6 геймов. Во второй партии представительница Австралии Дарья Касаткина сопротивлялась сильнее и добралась до дополнительных геймов, однако этот ей не хватило для того, чтобы навязать борьбу тигрице.

Итоговый счет матча — 6:0, 7:5.

В следующем раунде Арина Соболенко сразится с японкой Наоми Осакой, которая в 3-м раунде в тяжелейшем матче обыграла молодую американку Иву Йович — 7:6(7:5), 6:7(3:7), 6:4.

Призовой фонд женского «Ролан Гаррос»-2026 — 29,137,500 $

