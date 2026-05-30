закрыть
30 мая 2026, суббота, 18:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Якутии 10 судов ушли в дрейф по Индигирке из-за ледохода

1
  • 30.05.2026, 17:21
  • 1,426
В Якутии 10 судов ушли в дрейф по Индигирке из-за ледохода

У судов оборвало тросы и якорные цепи.

В Абыйском районе Якутии из-за ледохода унесло течением десять судов. Об этом сообщила пресс-служба минэкологии региона.

Из-за резкого начала ледохода у судов оборвало тросы и якорные цепи у села Белая Гора, их унесло течением. Как отметили в ведомстве, пять судов принадлежали ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», еще столько же — ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Ситуацию поставило на контроль региональное правительство.

В публикации отметили, что специалисты не выявили признаков загрязнения Индигирки, которая является водным объектом федерального государственного экологического надзора.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров