В Якутии 10 судов ушли в дрейф по Индигирке из-за ледохода 1 30.05.2026, 17:21

У судов оборвало тросы и якорные цепи.

В Абыйском районе Якутии из-за ледохода унесло течением десять судов. Об этом сообщила пресс-служба минэкологии региона.

Из-за резкого начала ледохода у судов оборвало тросы и якорные цепи у села Белая Гора, их унесло течением. Как отметили в ведомстве, пять судов принадлежали ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», еще столько же — ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Ситуацию поставило на контроль региональное правительство.

В публикации отметили, что специалисты не выявили признаков загрязнения Индигирки, которая является водным объектом федерального государственного экологического надзора.

