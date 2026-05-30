В Якутии 10 судов ушли в дрейф по Индигирке из-за ледохода

В Якутии 10 судов ушли в дрейф по Индигирке из-за ледохода1
- 30.05.2026, 17:21
У судов оборвало тросы и якорные цепи.
В Абыйском районе Якутии из-за ледохода унесло течением десять судов. Об этом сообщила пресс-служба минэкологии региона.
Из-за резкого начала ледохода у судов оборвало тросы и якорные цепи у села Белая Гора, их унесло течением. Как отметили в ведомстве, пять судов принадлежали ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей», еще столько же — ПАО «Ленское объединенное речное пароходство». Ситуацию поставило на контроль региональное правительство.
В публикации отметили, что специалисты не выявили признаков загрязнения Индигирки, которая является водным объектом федерального государственного экологического надзора.