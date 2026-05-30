Украина предложила Дании совместно создать антибаллистический щит
- 30.05.2026, 16:51
Украина и Дания расширяют оборонное партнерство для обеспечения ключевых приоритетов Сил обороны. Страны фокусируются на закупке украинских беспилотников, локализации производства и развитии противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Министр обороны Украины Михаил Федоров провел разговор с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном. Ключевым фокусом переговоров стала поставка для нужд Сил обороны дронов украинского производства, в частности перехватчиков.
Во время встречи стороны обсудили масштабирование успешной Датской модели поддержки оборонной промышленности. Этот подход позволяет иностранным партнерам финансировать производство оружия непосредственно в Украине.
С 2024 года благодаря этому механизму удалось привлечь около 3 миллиардов долларов для производства украинского вооружения, в том числе более 200 тысяч беспилотников, тысячи средств РЭБ и ракеты.
Украина рассчитывает на дальнейшее увеличение закупок в рамках этой модели, что позволит быстрее обеспечивать фронт и одновременно инвестировать во внутренний ОПК.
Кроме того, Михаил Федоров запросил как можно скорее выделение дополнительной помощи до следующего заседания в формате «Рамштайн», которое состоится в июне, для реализации оборонной стратегии.
Участники разговора обсудили шаги для локализации нового производства в Дании для нужд Сил обороны Украины. Ожидается, что такое сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам, ведь Украина получит больше средств для фронта, а Дания будет иметь доступ к технологиям, которые уже доказали свою эффективность в современной войне.
Отдельно министры рассмотрели перспективы Drone Deal между странами. Такой формат должен упростить обмен технологиями и оборонной продукцией, а также ускорить реализацию совместных проектов в сфере беспилотных систем.
Также отдельным вопросом стала поддержка Дании в масштабировании производства украинских ракет.
Еще одним ключевым направлением оборонного взаимодействия определено развитие противовоздушной обороны и подготовку собственного антибаллистического проекта.
Украинская сторона предложила Дании присоединиться к этой инициативе. В частности, речь идет о вкладе в виде радаров, которые могут стать важной составляющей будущего технического решения.