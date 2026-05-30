30 мая 2026, суббота, 18:46
РФ атаковала поезда в Украине

  • 30.05.2026, 17:05
  • 3,016
Фото: traffic.od.ua

Погиб машинист, есть раненые.

Россия 30 мая атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Об этом сообщила «Укрзалізниця».

«Сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз. К сожалению, железнодорожная семья понесла утрату – погиб машинист. Еще двое сотрудников получили травмы», – говорится в сообщении.

Ранее в этот день «Укразалізниця» сообщила о прямом попадании нескольких десятков шахедов в здание вокзала города Шостка.

«Типичный «центр принятия решений»: гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни людей в Сумской области отправлялись по своим гражданским делам. Жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях», – отметила пресс-служба.

Мнение

