«Кое-кто теперь спать не может, кушать не может» Телеграм-канал «Письма к дочери»

30.05.2026, 11:29

Лукашенко объяснили леденящие кровь детали.

Вчера кое-кто объяснял, какой он был с Макроном лихой и молодцеватый. Макрон ему такой говорит:

— Мне тут поступают сигналы, что ты хочешь влезть в войну….

А кое-кто даже не дослушал. Кое-кто сразу перебил:

— Шо? Как? Да шо вы такое говорите! Да ни Боже мой! Какая война? Куда вступать? Как вы могли обо мне такое подумать? Кто вам такое мог сказать? Вы знаете, как я уважаю президента Зеленского. Президент Зеленский — это голова. Но тут президент Зеленский был немножечко не прав. Поэтому так и скажите президенту Зеленскому. Обязательно скажите президенту Зеленскому, как я его уважаю.

Короче, какой кое-кто был молодцеватый видно даже в его собственном пересказе.

Гордый, суверенный и независимый гарант. Может, немножко истекающий, особенно после того, как его спросили про войну, но очень гордый. Поэтому гордо и независимо Макрону так и сказал:

— Господин Макрон, вы же уважаемый человек. Вы же в Европе теперь самый главный. Поэтому вы должны все решать, а не какой-то там Трамп. Вы знаете, как я уважаю Дональда Фредериковича, но кто такой вообще этот Трамп? Мы тут не знаем никакого Трампа, чтобы ему решать. Господин, Макрон, я вам скажу как родному. Вы поезжайте в Минск и спросите. Нет, вы обязательно поезжайте в Минск и спросите. Вы спросите и вам ответят, что я вообще не знаю, шо такое война.

Президент Макрон в Минск, конечно, не приедет. Не макроновское это дело в Минск ездить. Но президент Макрон пообещал, что пришлет специального человека, чтобы тот в Минске все-таки спросил. Ну и вообще на месте проверил, куда конкретно там кое-кто не собирается влезать.

И есть у меня смутное ощущение, что с проверяющим от президента Макрона кое-кто будет таким же молодцеватым как с самим Макроном. А может даже еще молодцеватее. Потому что за последнее время очень много очень разных людей очень подробно объяснили истекающему гаранту, что конкретно с ним будет, если он все-таки влезет в войну.

Про мишень на лбу, последние дни и непубличные поручения украинской разведке.

Конечно, я думаю, кое-кто и раньше это немножко понимал. Но ему объяснили такие леденящие кровь детали, что теперь кое-кто спать не может, кушать не может, а только представляет себе все эти болезненные последствия.

Так что, как я понимаю, кое-кто будет объяснять макроновскому доверенному лицу, что он лично ни в какую войну не втягивался, не втянется и не будет втягиваться. Его втягивали. Было дело. А сам он ни Боже мой. У него самого и привычки такой нету, чтобы втягиваться в какую-нибудь войну.

Его Одессой соблазняли, но он все равно не втянулся. То есть втянулся конечно, но на полшишечки. И сразу вытянулся обратно, когда понял, что обещанные три дня немножко затянулись.

Но у кое-кого есть друг Путин. А друг Путин у себя в бункере каждый день наступает по всем направлениям. И другу Путину как раз вот еще одного направления не хватает, чтобы на нем наступать. Короче, «я не виноват, меня заставила».

Только мне кажется, что никому это уже не интересно. Не будет никто разбираться, по доброй воле кое-кто втянулся или по принуждению. И вытянуться обратно, как в прошлый раз, не получится.

