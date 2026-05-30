В оккупированной Феодосии после «прилетов» снова горит нефтебаза 3 30.05.2026, 11:38

Спутники зафиксировали тепловую аномалию.

В ночь на 30 мая во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Под ударом в очередной раз оказалась нефтебаза в Феодосии.

После взрывов на территории нефтебазы фиксируется пожар, дым растянулся почти на 10 км. Об атаке сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

«Крымский ветер» о новом пожаре на нефтебазе в Феодосии после прилетов сообщил после появления данных спутниковой съемки.

«Отмечается два мощных очага пожара, а наши подписчики сообщали о двух прилетах в 03.20 и в 03.33. Шлейф дыма растянулся по ветру на 9,5 км в сторону моря», – отмечено в сообщении.

Фото: "Крымский Ветер"

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также опубликовал данные NASA FIRMS.

«Феодосия. В районе нефтебазы сигнатуры горения демонстрируют пожар. Снова», – написал он.

Сигнатуры пожаров

Источник: Петр Андрющенко

Про вероятный удар по нефтебазе в Феодосии еще ночью сообщали в Exilenova+.

«Крым, Феодосия, Силы обороны, вероятно, добивают нефтебазу», – гласило сообщение, опубликованное в 03:40.

Фото: Exilenova+

Последняя атака на нефтеналивной терминал в Феодосии случилась 8 апреля. Тогда там также вспыхнул пожар, погасить пламя оккупантам не удавалось несколько дней.

