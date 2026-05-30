Канада начинает производить разведывательные дроны для ВСУ 30.05.2026, 12:13

Страна договорилась с Украиной о создании нового партнерства.

Канада договорилась с Украиной о создании производства беспилотников для украинских войск на территории страны. Об этом сообщают военные ведомства двух стран. По информации канадского Министерства национальной обороны, соглашение было заключено на этой неделе в ходе оборонной выставки CANSEC. Оно предполагает создание нового партнерства Airlogix-Sentinel. Речь идет об объединенных усилиях украинского оборонно-технологической компании Airlogix и канадского производителем дронов Sentinel Research and Development.

«При поддержке правительств Канады и Украины это партнерство объединит опыт компаний для производства украинских беспилотных систем в Канаде для Вооруженных сил Украины», — пояснили в ведомстве. В Минобороны Украины уточнили, что в рамках совместного проекта в Канаде будет создано производство украинских разведывательных беспилотников. Отмечается, что продукция будет направляться ВСУ. «Проект, реализуемый при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций», — сообщили в ведомстве.

В августе 2025 года президент Владимир Зеленский сообщал о достигнутых с канадскими властями договоренностях в сфере обороны. «Приоритет — это дроны для фронта, ведь существует существенный дефицит финансирования и необходимость значительно увеличить их поставки», — сообщал он. Глава канадского правительства Марк Карни в свою очередь констатировал, что производство БПЛА планируется разместить как в Канаде, так и в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com