закрыть
30 мая 2026, суббота, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Канада начинает производить разведывательные дроны для ВСУ

  • 30.05.2026, 12:13
Канада начинает производить разведывательные дроны для ВСУ

Страна договорилась с Украиной о создании нового партнерства.

Канада договорилась с Украиной о создании производства беспилотников для украинских войск на территории страны. Об этом сообщают военные ведомства двух стран. По информации канадского Министерства национальной обороны, соглашение было заключено на этой неделе в ходе оборонной выставки CANSEC. Оно предполагает создание нового партнерства Airlogix-Sentinel. Речь идет об объединенных усилиях украинского оборонно-технологической компании Airlogix и канадского производителем дронов Sentinel Research and Development.

«При поддержке правительств Канады и Украины это партнерство объединит опыт компаний для производства украинских беспилотных систем в Канаде для Вооруженных сил Украины», — пояснили в ведомстве. В Минобороны Украины уточнили, что в рамках совместного проекта в Канаде будет создано производство украинских разведывательных беспилотников. Отмечается, что продукция будет направляться ВСУ. «Проект, реализуемый при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций», — сообщили в ведомстве.

В августе 2025 года президент Владимир Зеленский сообщал о достигнутых с канадскими властями договоренностях в сфере обороны. «Приоритет — это дроны для фронта, ведь существует существенный дефицит финансирования и необходимость значительно увеличить их поставки», — сообщал он. Глава канадского правительства Марк Карни в свою очередь констатировал, что производство БПЛА планируется разместить как в Канаде, так и в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров