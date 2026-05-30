Пал Лаич или усатый таракан? 2 Александр Адельфинский

30.05.2026, 12:44

Хтонические сущности лишены созидательного начала и вменяемой логики.

То, что вице-премьер Дмитрий Патрушев, докладывая на встрече в Кремле Путину об успехах посевной кампании, неожиданно обмолвился и назвал того не Владимиром Владимировичем, а неким, как следует из официального видео, «Пал Лаичем», не столь удивительно, исходя из контекста страны в эпоху имперского рашизма.

Зритель столь давно привык к разительным переменам внешности, вплоть до роста, первого лица, что новый сюрприз вполне укладывается в логику державной выморочной системы, где, например, уже который год вторжения России в Украину рашистская хунта не в силах сформулировать хотя бы одну, постоянную, внятную, версию того, зачем и во имя чего затеяно и длится это международное военное преступление.

Соответственно, к тому персонажу, что появляется на телеэкранах и бормочет про «первопричины конфликта», у хоть сколько-нибудь критически мыслящего населения отношение такое же, как к домашнему назойливому привидению, неизбежному и несменяемому, правда, олицетворяющему нелогичную и опасную власть. Кличка «ВВП» незаметно сменилась на «дед», но только этот образ – не уютный надежный дедушка, а хтонически фольклорный Вий.

Как известно, хтонические сущности лишены созидательного начала и вменяемой логики. Образ путинской России именно таков: не предлагая даже подобие конструктивного образа будущего, где хочется жить, она навязывает деструктив гибели, которая настигнет всех вне их желания и без понимания, зачем это нужно. Образования такого типа не нуждаются в пояснениях мотивов своих действий и полны патологического, поистине мистического тумана неопределенности.

Напустить тумана – вот российская тактика каждого дня. В одном случае это значит укреплять принцип «все неоднозначно», в другом – создавать неопределенность репрессий, когда рядовым гражданам невозможно уследить, что, как и насколько отныне запрещено, и как за это накажут. В третьем, например, будет ли новая волна мобилизации, и зачем это вдруг начали снова вызывать в военкоматы, чтобы «сверить» и «внести данные».

Случаев такого рода слишком много для человеческой психики, и она не выдерживает. На этом фоне, казалось бы, ранее невозможные действия оказываются для оглушенного населения возможными, а ранее табуированные сценарии истории становятся вполне приемлемыми, как ставшие вечными телевизионные обещания применить ядерное оружие... просто так – потому что «везде надули».

«Пал Лаич» – мощное обращение к «дорогому Владимиру Владимировичу». Но, по сути, «поезд ушел»: государственное немотивированное российское безумие втянуло в очередной виток кошмара каждого, у кого в доме есть телевизор, и главаря хунты можно называть, в принципе, как угодно. Сегодня «Пал Лаич», завтра «Лай Палыч», послезавтра...

А вот на послезавтра глупая, хоть и хитрая, рашистская власть заложила сама себе мину замедленного действия. Населению настолько усердно и травматично промывают мозги, убивая в людях чувство реальности, что однажды в «час икс» они просто промолчат, игнорируют ситуацию, при которой в голову «Дяди Вовы» прилетит, допустим, столь желанный для дела мира добрый дрон. И тогда ни сумасшедшего царька, ни выморочную империю никто не придет защищать. Ибо все это воплощено словосочетанием «Пал Лаич».

Путинская Россия, как когда-то царская, сама создает ситуации, при которых качества, требуемые «скрепными» властями от подданных, однажды сыграют против нее. В тот момент важно, чтобы власть не попала в щупальца какого-либо нового «Пал Лаича», будь то серая моль, подобная Путину, или же усатый таракан, подобный Сталину.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

