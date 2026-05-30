закрыть
30 мая 2026, суббота, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Смех оказался древнейшей «технологией» выживания человека

  • 30.05.2026, 12:22
Ученые: Смех оказался древнейшей «технологией» выживания человека

Почему мы смеемся?

Смех — это не просто реакция на шутку, а один из важнейших механизмов выживания и социальной связи человека. К такому выводу приходят нейробиологи, изучающие работу мозга и влияние юмора на здоровье, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что в мозге существуют сразу два механизма смеха. Первый — сознательный, он позволяет человеку улыбаться или смеяться «по команде». Второй запускается автоматически эмоциональными центрами мозга — именно поэтому искренний смех невозможно полностью контролировать.

Ученые считают, что смех появился в ходе эволюции как сигнал безопасности. Когда потенциальная угроза оказывается ложной, мозг использует смех, чтобы показать окружающим — опасности нет. По одной из теорий, даже улыбка могла возникнуть из древнего «прерванного» жеста угрозы у приматов.

Нейробиологи подчеркивают, что смех играет огромную роль в развитии детей. Уже в первые месяцы жизни младенцы через улыбки и смех формируют эмоциональную связь с родителями. Это помогает развивать устойчивость к стрессу, социальные навыки и эмоциональный интеллект.

Польза смеха подтверждается и физиологически. Во время смеха снижается уровень кортизола и адреналина — гормонов стресса. Одновременно организм вырабатывает дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, связанные с чувством радости и эмоционального комфорта.

Некоторые исследования также показывают, что юмор улучшает память у пожилых людей и помогает легче переносить тяжелые жизненные периоды.

Ученые отмечают, что смех — это не просто развлечение, а древний биологический инструмент, который помогает людям справляться со стрессом, укреплять связи и поддерживать психическое здоровье.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров