Белорусскому бойцу ММА неожиданно запретили въезд в Россию

Виталий Павловский
Спортсмен строил карьеру в Москве, но вмешалась ФСБ.

Пять лет назад боец из Полоцка Виталий Павловский поехал покорять Москву. За это время «смог построить там свою жизнь, карьеру и добиться многого». Но, возвращаясь недавно из отпуска, он узнал, что ему запретили въезд в Россию по решению ФСБ. Об этом белорус рассказал в Instagram, пишет «Зеркало».

В прошлом году боец на полгода улетел зимовать в Таиланд. После возвращения в московском аэропорту его ждал сюрприз:

— Я очень долго проходил паспортный контроль. Мне сказали, нужна дополнительная проверка. И примерно через час ожидания мне выносят бумажку с постановлением от ФСБ, что мне запрещен въезд в Российскую Федерацию бессрочно. Без объяснения причины. Я не знаю, что я сделал. Ничего не сказали, не объяснили.

По словам Виталия, после этого его еще около суток удерживали в аэропорту. А потом предложили два варианта: либо вернуться в Таиланд, либо лететь на родину. Боец выбрал второе и сам купил билет.

— Я сказал, что полечу в Минск. Меня никуда не пускали, везде сопровождали. Забрали паспорт. Задавали много вопросов. По прилете в Минск меня встретили пограничники с автоматами. Паспорт мне не отдавали.

Но после небольшой проверки Виталия все же отпустили. Причину он так и не узнал. Подал официальное заявление, но ответа нет уже больше месяца.

Сейчас он обращается за помощью и просит совета:

— Я пацан из Беларуси, который прилетел в Москву и многого добился. У меня построена там вся жизнь.

Виталий Павловский — 25-летний боец ММА из Полоцка, выступал в лиге «Наше дело». Мастер спорта по кикбоксингу и кандидат в мастера спорта по тайскому боксу. Чемпион Республики Беларусь по кикбоксингу.

