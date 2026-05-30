В ожидании разгрома России Дмитрий Петров, The Moscow Times

30.05.2026, 13:13

2,448

Профессор Преображенский был прав.

«И… не читайте до обеда советских газет» (кстати, в редакциях z-СМИ зовут себя советскими). Булгаковский хитрован профессор Преображенский прав. Но – надо. Ибо нынче хаос и раздрай там, в цехах ударников охмурения населения.

Общество-то поразъехалось да попряталось. А у прочих они тоже скоро снесут крышу. Либо доведут до греха.

Существа и вещества

Хоровой стон и скрежет зубов издали z-медиа из-за падения дрона РФ на высотку в Румынии. Одни пишут — плохо дело. Вторые — «при атаке на Одессу кто-то направил дроны в страну — члена НАТО». Третьи — атаковали дунайский порт Рени, но промазали. Четвертые — у СБУ богато дронов-обманок для провокаций — БпЛА РФ, пойманных ВСУ. А провокации, чтоб «втянуть хоть кого-то в войну». Лучше — НАТО.

Но «подумайте головой, люди. — взывает «эксперт», — Нет оснований для войны РФ и НАТО! На Западе знают — между нами внутренний конфликт в едином историческом пространстве». Вот думаю — а не дадут ли авторам битой по рукам да портянкой по щекам? И ушлют из информокопа в настоящий. И поделом! Ведь «с Россией воюют все страны НАТО и ЕС». Сколько уже раз — от паршивых Кнутова и Симоньян до главных Путина и Медведева — говорено и повторено?!

Видно, виноваты психоактивные субстанции. От них галиматья в эфирах и в сети. Генерал Гурулев откусывает. «Чепушила ты, и все» — сказал бы ему косой полковник Баранец на «Радио КП». И про убийство украинских детей добавил бы. Об артистке Смолиной и ее ведении парада 9 мая и речи нет. Чего ж говорить о порностори «Царьграда»: «Ограничение большинства военной техники, дронов и ракет для войны с Войной. Ни разу за месяц не прилетело в место расположения ВСУ, а там, в этом же совпадении, были обнаружены румынские военные действия». Проверьте.

Видать, укатал сивок крутой кумар информвойны. Пора в отходняк — на ЛБС.

Когда сброд гундит вразброд

Но совсем наискосок всему пошел глава правления Московской коллегии адвокатов № 1, член столичной Общественной (есть, есть общество!) палаты, доцент РАНХиГС тов. Дмитрий Краснов.

В статье «Поразительные поражения» он пишет, что России «крупные геополитические проигрыши были порой полезнее, чем блистательные победы». Да это ж вызов всем, кто поет о победе… А издал его лояльный из лояльных «МК». Главные тезисы.

«Каждое поражение, каждый «позорный мир» не разрушали Русь, а делали сильнее и вызывали в будущем расширение границ и укрепление позиций».

«Суверенитет князей, прекращенный монгольским нашествием, был хуже его».

«Столбовский мир (1617) — «удар по ненасытным элитам, отвинчивание гаек для народа. Поражение усилило «третье сословие»… Элиты ужались. Заработали социальные лифты». Это про утрату Московией выхода к Балтике.

Разгромы ведут к «обезжириванию элит и большей свободе народу», а «разгромленная страна стремительно набирает силу».

Царь Петр — великий потому, что «ему хватило нарвского пинка, чтобы понять то, до чего другие додумывались после потери Севастополя и Порт-Артура… Но «чтоб повторить Петра, нужно быть великим».

«Каждое поражение через путь реформ обеспечивало новые победы».

То есть, разгром России — всегда хорошо. Поражение — исторический успех. Легко прочесть так: русская историческая колея, это крах СВО — реформы — новые победы в новой стране.

Турбо-патриоты изумились. Что за «рецепт победы»? «Не ликвидация Зеленского, не разгром центров принятия решений и не окорот Запада. А — разоружить элиты. С замиранием сердца жду, когда Краснов призовет армию повернуть штыки против «мажоров» и «жирных котов», а россиян пригласит на майдан». Пишет «Антифашист».

«Нижний Новгород Online» тоже разместил ссылку и часть статьи. Есть и отклики.

Casher: «Английская сеточка… Хрен что выйдет. Но на карандаш автора возьмут точно». А 7×7: «Конечно, возьмут. Скоро ты эту теорию сам продвигать будешь».

«Александр Пелевин Z» возмущен: «Чтобы выкладывать текст с таким посылом в такое время, нужно быть… откровенным вредителем. Такие финты ушами вряд ли спокойно воспримут… Не надо отмазок, что это исторический текст вне контекста… Он в контексте. Автор и редактор… отлично понимают». Пожалуй. Жаль, не проверишь. Текст из МК удалили. (Но я сохранил). Но сколько ж их наивных…

Думают, в «МК» член Общественной палаты может издать статью о пользе поражений России? Никого не спросясь? У куратора не благословясь? Не по указке? С бухты-барахты? И не получить по башке? Но… главные облачители смолчали. Хотя статья просто создана для их наезда. Может, спужались Краснова — еще и вице-президента Федерации сильнейших атлетов России?

Скорее — учуяли провокацию.

А простак-беглец из Украины Олег Царев в «Одноклассниках» откликнулся: «Краснов пишет в «МК» о пользе поражений… Мне нравится оптимизм статьи. Россию нельзя победить, потому что как бы ни складывались исторические перипетии… ей все на пользу.

Как поет Растеряев: «Когда мы отступаем — это мы вперед идем».

Забавно, но и впрямь, где у Растеряева «русская дорога», там у Краснова «русская историческая колея»… А что у Царева? Путь за Гиркиным? Во враги народа?

Слово и дело

Когда-то эти слова были паролем. Услышав его, караул хватал того, на кого указывали. И — на дыбу. Так на Руси прореживали зажиревшую элиту-аристократию. И стращали иные сословия.

Теперь ловцы крамольников, ждунов и прочей пятой колонны через СМИ формируют среду кандидатов на народную расправу за вредительство, подстрекательство, надругательство над историей, плюс — попустительство врагу внешне-внутреннему.

Там есть место и украинским релокантам лояльным Кремлю, но не фильтрующим бубню. И публично разносящим, что не надо. Начальству.

Губарева — «народному главе Донбасса» и «ветерану СВО» Соловьев выдал «мразь», «ничтожество», «предателя», «дерьмо» и путевку на цугундер за «измену родине».

А что тот сделал-то? Сказал Дудю про рейд Гиркина с ведома Кремля, деньги Малофеева, отжим бизнесов, атаку ВС РФ и иные дела минувших дней. А про гаранта крякнул: «петрушка». И не сидит. Хотя протокол о дискредитации схлопотал.

А его почти коллега Царев — главарь мятежа в Донбассе, спикер «парламента» самопальной «Новороссии» и «герой», пишут, получил на ужин пару пуль. А перед тем от того же Соловьева: «Не играй с российскими силовыми структурами. Они договорятся. А те, кто окажется между ними, могут обратиться в труху, в прах».

Но время длинных ножей еще не пришло. Слова звучат, а на дело отмашки нет.

Смерть шпионам!

Пройдемся по заголовкам z-медиа. Они о многом говорят.

«Кто и зачем саботировал продвижение русских войск под Харьковом: «Кто-то тормознул. По непонятым причинам». Помните, как в феврале–мае 2022-го ВС РФ на него наступали, да не взяли? Это про то самое. Ищут виноватых.

«Разгромить ВСУ мешает пятая колонна в России». Пишет некто Сивков из числа расплодившихся во множестве «академиков» — замглавы Академии ракетных и артиллерийских наук (о как!) по информационной политике. Суть доноса: ставка РФ — на армию и народ. Запада — на «пятую колонну» и ее ядро — крупный бизнес.

Вот оно. Дрожи, буржуй, настал последний бой! Ты готов?

«России стоит опасаться «пятой колонны». «Доводят все до абсурда»: «пятая колонна» обнаружена в неожиданном месте». «Пятая колонна ударила по Путину. Риск госпереворота». «Пятая колонна философов. «Контрнаступ» под флагом АН РФ». «Лавров признал наличие «пятой колонны» в рядах власти…» «Пятая колонна»: сколько их еще, как меняют элиту». Этим можно набить том с Дом правительства.

Это — развитие установки о пятой колонне от 2014 года. Речь шла о либералах. Теперь их — частью сидящих, частью в изгнаньи грустящих — сменили дельцы, режиссеры, артисты, публицисты, бюрократы, депутаты.

«Агенты иностранной разведки среди депутатов: Даём прозрачный намёк». Да, все прозрачно! Скоро выборы, а в Думе — враг. «Большая чистка в Госдуме: Кто лишится мандата?» «Зачистка «ЕР»: сотни депутатов могут вылететь». «В Думе прогнозировали сроки чисток во власти». Ну прям «сталинские чистки».

Не они ли ждут «элиты»?

И не только центральные. Но и провинциальные. И профессиональные. И любые — «Татарстан переходит черту: об опасности для России заявил профессор Скурлатов». «Внутренний саботаж: Россию искусственно удерживают «в состоянии экономической колонии»». «Они могут быть завербованы»: Толпа предателей возвращается в Россию, чтобы устроить переворот?» (Помните судьбы возвращенцев 1930–1940 годов? Вот-вот.)

И — сметанка в щи: «Скажем правду: „элита“ России изначально была русофобской».

А чего еще ждать в царстве ликующей серости? Только текстов в стиле тридцать седьмого: «За матерей нам стыдно, породивших // Столь небывало гнусных псов!»

Огонь по штабам

Да. Порой диктаторы истребляют друзей-соратников. На всякий случай. Сталин «старых ленинцев» с 1920-х. Гитлер — «альтер партайгенноссен» в 1930-х. Мао — «старые кадры» в 1950-1960-х.

В Москве — «Большой террор». В Бад-Висзее и Берлине — «Ночь длинных ножей». В Пекине — «Огонь по штабам». Эх, непросто быть в элите монтажников тоталитаризма и выжить. Слишком много соперников, доносов, подозрений, обвинений, казней.

А как дойдет до провалов — все. Розыск. Сидеть! Бояться! И не случайно. На фронте — ступор. НПЗ горят. Экономика ложится. Рейтинг падает. Всюду враг.

Владыки боятся путчей. Как и их окружение. В мае 2026-го накатил новый ужас. Да какой плотный! Раньше всех возопил малофеевский «Царьград». Прям в Первомай. О плане бюрократов и олигархов — «партии нового февраля». 3-4-го высказались СNN, The Financial Times и «Важные истории». 4-го вечером — Медуза. А ночью 5-го снова «Царьград» — обличая «вброс» Запада.

Если копнуть глубже, и прежде бывали такие публикации. Скажем, в июле 2025-го. И не только. Но! Такой комбинации таких разных медиа, пишущих о перевороте в РФ, с лагом в три дня, я не помню за много лет.

Переворота все нет и нет. Но осадочек остался. У начальства — страха и жажды провокаций. У анти-начальства — не сдержанного почти обещания. Но то, что путча не было, не значит, что не будет «чисток», «ножей» и «огня по штабам».

Как писали Стругацкие, «там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные». А уж этих-то на Святой Руси нынче навалом.

Дмитрий Петров, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com