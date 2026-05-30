Последний путь империи 3 Валерий Пекар

30.05.2026, 12:36

Как должна выглядеть Россия после войны?

Как должна выглядеть Россия после войны? Надо ли сделать ставку на приход к власти после Владимира Путина какого-то более умеренного представителя «силовиков»? Или сделать ставку на российскую «оппозицию» в эмиграции с ее концептом «прекрасной России будущего»? Как предотвратить хаотический коллапс со всеми ужасными последствиями: распространением ядерного оружия, миллионами беженцев, ростом радикализма? Что делать с китайскими амбициями, особенно в отношении Арктики?

На сегодняшний день ни у кого нет реальных стратегий в отношении России (конечно, кроме Китая, который давно все разработал и теперь сидит на берегу реки Амур в ожидании).

Пока непонятно, что делать, то никто ничего и не делает. Пусть пока Украина воюет. Это всем нравится, кроме Украины. Разработка стратегий только началась, сейчас стадия предварительного анализа. Да и даже этому предварительному анализу мешает искаженная оптика в отношении России: путинский режим считается отклонением от нормы, поэтому обсуждение муссируется вокруг того, как вернуться к норме.

Но ведь путинский режим — это как раз и есть норма для России. Россия никогда не была демократией!

Россия изначально стала империей и всегда была империей, как бы она ни называлась на тот момент — московское царство, русское царство, российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Менялись названия и официальные идеологии, а суть оставалась та же — имперская, колониальная.

Запад боялся СССР из-за коммунизма, но главным в СССР был не коммунизм, а империализм — это была просто новая реинкарнация той самой российской империи. А империи не могут быть демократиями, потому что демократия предполагает равенство, а империя основывается на неравенстве, через иерархию сортов народов и территорий.

Именно поэтому очень важно объяснить нашим партнерам и союзникам империалистическую природу российской государственности. Россия просто не знает других форматов существования.

Запад трижды спасал российскую империю только в ХХ веке: после Первой мировой, во Второй мировой, после 1991 года. Если не понимать сущности России, то побежит спасать и четвертый раз, снова надеясь на демократический путь развития.

(Вот почему, к слову, так важна русская культура: она создает у Запада обманчивое впечатление, что Россия принадлежит к западной цивилизации, а значит, может стать демократией, как Германия после Третьего Рейха.)

Поэтому для нас чрезвычайно важно объяснять снова и снова себе и другим: Россия является империей, она живет только в режиме постоянной агрессии, она всегда угрожает всем вокруг, начиная с момента своего появления. Преемственность российской империалистической, колониалистской стратегии сохраняется через века, несмотря на смену названий и флагов (смотрите шикарный атлас российского империализма и колониализма авторства Сергея Громенко).

Вторжение, ликвидация независимости, резня; истребление интеллигенции, художников, государственных и религиозных деятелей; искусственный голод; русификация; ограничение использования языка, культуры, религии; депортация и заселение «освобожденной» территории привезенными издалека людьми без идентичности (часто такими же жертвами); изменение географических названий и переписывание истории; экономическое и экологическое истощение; апроприация культуры и создание комплекса неполноценности; мобилизация на дальнейшие захватнические войны — этот путь с минимальными вариациями повторяется десятки раз через века и тысячи километров на двух континентах.

Акцию «кровавый путь империи» мы провели первый раз на открытии Венецианской биеннале. Второй раз — сейчас на Книжном Арсенале в Киеве. Будете там — пройдите, посмотрите, сфотографируйте или снимите для соцсетей с хештегом #MoscowCrimesWay.

Мы хотим, чтобы такие акции проводились в разных уголках мира. Это могут делать украинцы в Украине и за рубежом. Это могут делать друзья Украины, которые понимают сущность и угрозы империи.

Понимание сущности империи и безальтернативности ее деколонизации и деимпериализации (как сказано в резолюциях Европейского Парламента № 2024/2579 от 29 февраля 2024, Парламентской ассамблеи Совета Европы 2540/2024 от 17 апреля 2024 и 2588/2025 от 30 января 2025 и Парламентской ассамблеи ОБСЕ от 3 июля 2024) — важный шаг на пути выработки стратегии ключевых стран мира в отношении России, которая будет способствовать завершению войны устойчивым миром, а не короткой передышкой.

Империя должна прекратить существование, и только тогда Украина будет в безопасности.

Валерий Пекар, «Фейсбук»

