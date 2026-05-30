30 мая 2026, суббота, 13:53
В 2025 году в Беларуси выдали в 4,2 раза меньше шенгенских виз, чем в 2019-м

  30.05.2026, 11:59
Названы решающие причины.

В 2025 году в Беларуси была выдана 152 171 шенгенская виза, включая 129 672 многократные и 221 визу с ограниченным территориальным действием. Зафиксировано также 3652 отказа в выдаче виз, пишет «Позірк» со ссылкой на миграционную службу Евросоюза.

Анализ статистики за ряд предыдущих лет показывает, что общее число выданных в Беларуси шенгенских виз резко упало в 2020 году по сравнению с 2019-м: с 643 474 до 134 777 (число уменьшилось в 4,8 раза). По всей видимости, предполагает издание, это было связано в первую очередь с ковидными ограничениями.

Однако и после окончания эпидемии число выданных шенгенских виз не приблизилось к доковидному уровню. Так, в 2025 году их было в 4,2 раза меньше, чем в 2019-м. Здесь решающую роль могли сыграть политические причины, считает «Позірк»: прекращение либо резкое сокращение выдачи виз консульскими учреждениями стран ЕС в Беларуси.

Наиболее провальным за последние годы стал 2021-й, когда еще сохранялись определенные ковидные ограничения. Тогда за год в Беларуси было выдано всего 57 485 шенгенских виз.

