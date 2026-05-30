«Пашинян колотит Лукашенко как боксер грушу» 30.05.2026, 10:50

Армянский путь будет показательным.

Политический аналитик информационного агентства «Позірк» Александр Класковский в комментарии для «Филина» Никол Пашинян ответил Александру Лукашенко на его прежние заявления о том, что Армения «никому не нужна». Пашинян отметил, что страна больше не намерена зависеть от одного союзника, одного маршрута или одного источника газа.

Почему Лукашенко и Пашинян регулярно обмениваются колкими замечаниями и есть ли у Минска рычаги воздействия на премьер-министра Армении, который своими действиями подчеркивает нелегитимность Лукашенко? Об этом «Филин» спросил политического аналитика Александра Класковского.

— У Лукашенко неприязнь и антипатия к Пашиняну с тех пор, как тот пришел к власти в 2018 году в результате уличных протестов — того, что на языке Лукашенко и Путина называется «цветной революцией».

Таких лидеров автократы очень не любят, — объясняет Класковский. — С точки зрения Лукашенко это какой-то выскочка, так сказать, «экстремист». Поэтому уже с первых встреч Лукашенко начал отпускать колкие реплики в адрес Пашиняна.

Но главный конфликт лежит между Ереваном и Москвой. Путин более сдержан и не всегда озвучивает то, что у него на уме. А для Лукашенко привычна роль рупора Кремля, который бежит впереди паровоза и говорит то, что Путин, как бывший хитрый кагэбист, считает, что публично лучше не озвучивать.

То есть Лукашенко выступает как рупор Кремля, потому что основной конфликт, повторю, между Москвой и Ереваном, поскольку Кремль ревниво следит за европейскими устремлениями армянских властей и хочет этому помешать.

Если объяснять резкость со стороны Пашиняна, то он больше сцепляется именно с Лукашенко, а не с Путиным, потому что публично ссориться с Москвой рискованнее. С Минском меньше риска, что Лукашенко предпримет какие-то болезненные ответные шаги.

Пашинян колотит Лукашенко как боксер резиновую грушу. Он высказывает то, что не рискует сказать напрямую Путину.

Но здесь не только эмоциональная составляющая. Со стороны Пашиняна присутствует глубокая обида за то, что его страну Москва и Минск не поддержали в войне за Карабах, и при молчаливом согласии союзников по ОДКБ эта территория отошла Азербайджану.

Поэтому эта вражда тлеет постоянно. Сейчас Пашинян вспомнил старую обиду, поскольку это высказывание Лукашенко прозвучало еще в 2024 году. Теперь на предвыборном митинге Пашиняну нужно было показать свою решимость — что курс на Европу будет продолжен несмотря на то, что определенные силы пытаются вставлять палки в колеса.

И он снова вспомнил Лукашенко, хотя главные препятствия исходят со стороны Москвы.

— Какие у Минска есть рычаги воздействия на премьер-министра Армении, который своими действиями подчеркивает нелегитимность Лукашенко?

— Здесь в арсенале Минска немного инструментов влияния. Если от России Армения сильно зависит, в частности в вопросах поставок энергоносителей, то в белорусском случае такой зависимости нет.

Из Беларуси в Армению не идет газ, а объем торговли вообще не слишком велик. Если судить по армянским данным, то в прошлом году общий товарооборот с Беларусью составил около 200 миллионов долларов, что менее 1% всего внешнего товарооборота Армении.

Даже если Лукашенко задумает прекратить торговлю, для Армении это будет совершенно не смертельно. Но зачем ее прекращать, если это выгодно самому Минску?

— Насколько серьезным выглядит курс Армении на сближение с ЕС: могут ли Россия и ее союзники сорвать этот процесс?

— Сегодня уже очевидно, что это стратегический курс армянских властей. Он продиктован в том числе разочарованием в Москве и Минске, потому что они не помогли в конфликте с Азербайджаном.

С другой стороны, несколько улучшились отношения с Турцией и Баку, причем при содействии Вашингтона. Армения и Азербайджан строят транспортный коридор имени Трампа, который должен объединить их экономические интересы. То есть обстановка в регионе уже не такая угрожающая, как раньше.

Европа также делает шаги навстречу, оказывает финансовую помощь, развиваются совместные программы. Но это, конечно, очень тяжелый путь — понятно, что для вступления в Европейский союз потребуется не один год, а, возможно, и десяток лет. Разрыв с Россией и ее союзниками в экономическом плане действительно может быть очень болезненным.

Чтобы перейти на европейские стандарты и выйти на европейский рынок, необходимо серьезно перестраивать экономику. Вместе с тем в рамках ЕАЭС Армения получает определенные преимущества.

Если говорить о возможностях помешать этому пути, то Москва угрожает прекратить поставки газа и нефтепродуктов. Путин открытым текстом дает понять Пашиняну, что одновременно быть в ЕАЭС и двигаться к вступлению в Евросоюз не получится. Поэтому у России такие рычаги имеются.

Кроме того, есть возможность влиять на результаты нынешней избирательной кампании. Пашинян и его соратники борются за победу на парламентских выборах, чтобы он мог оставаться премьер-министром и продолжать проевропейский курс. Но в Армении сильны и пророссийские силы.

Могут использоваться и какие-то гибридные формы воздействия. Уже появлялась информация, что Москва хочет организовать участие в выборах 100 тысяч армян, живущих в России, чтобы они проголосовали против Пашиняна.

И, наконец, Путин недавно довольно прозрачно намекнул, что курс Армении напоминает то, что в свое время пыталась сделать Украина. Это уже почти неприкрытая угроза, поскольку, как известно, стремление Киева к Евросоюзу закончилось тем, что Россия начала войну. Такой риск не исключен и для Армении. Поэтому армянское руководство проводит этот курс осторожно.

Надежду на то, что он будет продолжаться, дает определенная ослабленность Москвы, поскольку Кремль сейчас увяз в Украине.

Но это показательный и интересный кейс для Беларуси. Думаю, белорусские демократические силы будут внимательно наблюдать за армянским сюжетом, поскольку их курс также направлен на интеграцию в Европу.

И армянский путь будет показательным.

