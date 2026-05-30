Пятое лето войны начинается с дронового превосходства Украины 30.05.2026, 10:42

Киев использует трехуровневую стратегию БПЛА.

Украина к началу пятого лета войны выстроила многоуровневую систему беспилотной войны, которая все сильнее влияет на ситуацию на фронте и в российском тылу. По данным The Washington Post, именно массовое применение дронов стало одной из главных причин резкого замедления российского наступления (перевод — сайт Charter97.org).

Киев использует трехуровневую стратегию БПЛА. Дальнобойные беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады и военную инфраструктуру глубоко на территории России. Одним из самых громких эпизодов стал рейд дронов на расстояние более 1700 километров — вплоть до Республики Коми.

Аппараты средней дальности бьют по российской логистике, системам ПВО и штабам на расстоянии до 300 километров от линии фронта. Эти удары осложняют снабжение российских войск и вынуждают Москву перебрасывать ресурсы на защиту тыла.

Непосредственно на линии боевых действий коптеры и наземные роботы выполняют почти все ключевые задачи — от разведки и корректировки огня до доставки боеприпасов и эвакуации раненых. Это позволяет украинской армии снижать потери личного состава.

По оценкам украинских и западных аналитиков, темпы продвижения российских войск заметно сократились, а потери техники и живой силы продолжают расти. Россия вынуждена отводить часть флота и усиливать противовоздушную оборону внутри страны.

При этом война остается крайне тяжелой для Украины. Около 20% территории страны остается под российским контролем, продолжаются удары по энергетической инфраструктуре, а Киеву не хватает систем ПВО и личного состава. Украина также сохраняет зависимость от военной помощи европейских союзников.

Несмотря на это, в Киеве все чаще говорят об осторожном оптимизме: ставка на беспилотные технологии позволяет Украине компенсировать нехватку ресурсов и постепенно менять ход войны.

