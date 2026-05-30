«Коммуналка» и борщевик удивят белорусов в июне 3 30.05.2026, 9:59

Фото: hibiny.ru

Что изменится в первый месяц лета?

Как и многие другие страны, Беларусь 1 июня отмечает Международный день защиты детей. И именно с ними часто связаны главные новости грядущего месяца.

Часть других нововведений обусловлена началом лета, в связи с чем, к примеру, Минтранс меняет расписание движения общественного транспорта, пишет «Точка».

Истекает срок уплаты подоходного налога

Белорусы, которые получили в 2025 году определенные доходы, должны уплатить подоходный налог – в большинстве случаев по ставке 13%.

Сделать это нужно не позже 1 июня (понедельник).

Рассчитаться можно через банк, почту, интернет-банкинг в ЕРИП, мобильный банкинг, а также в личном кабинете на сайте МНС.

За несвоевременную уплату подоходного налога начисляется пеня, а также предусмотрена административная ответственность.

Портал Tochka.by рассказывал, как именно накажут нарушителей.

Повышаются тарифы ЖКУ на тепло и электроэнергию

С началом июня белорусов ждет второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Вырастут платежи за горячую воду, отопление и электроэнергию для него.

Так, с июня тарифы на теплоэнергию подорожают на 7,3% – до Br29,2224 за 1 Гкал. Средний платеж увеличится на Br3,12, из них Br2,6 – отопление, Br0,53 – горячее водоснабжение.

На столько же вырастут и тарифы на электроэнергию для отопления – до Br0,0487 за 1 кВт·ч.

Напомним, в январе 2026 года был подписан указ о двухэтапном повышении ЖКУ – с 1 января и 1 июня.

Подорожают услуги «Белтелекома»

С 1 июня «Белтелеком» меняет тарифы на услуги телеграфной связи: часть из них станет дороже на 12–14%.

Так, цена передачи внутренних телеграмм для граждан вырастет с Br0,07 до Br0,08 за слово. При этом сама услуга по приему обычной телеграммы будет стоить, как прежде, Br4,7.

Подорожают и некоторые дополнительные сервисы. Например, уведомление о вручении телеграммы обойдется в Br1,7 вместо прежних Br1,5.

Доплата за оформление телеграммы по телефону тоже вырастет – с Br0,8 до Br0,9 за услугу.

Отменяется часть автобусных рейсов

С 1 июня по будним дням на летний период приостанавливается работа автобусных маршрутов №10б, 15д, 63д, 80д, 92С, 123Э, 128, 171С, 182С, 188С, 196С.

Кроме того, временно отменяется автобусный маршрут №26а «ДС «Восточная» – Павлины Меделки».

Это связано с выполнением ремонтных работ и закрытием движения всех видов транспорта по улице Выготского (от Долгиновского тракта до улицы Павлины Меделки). Ориентировочно работы продлятся до 30 августа.

Одновременно с 1 июня вносятся изменения в расписание движения автобусного маршрута №26.

Вводится новый автобусный маршрут в Минске

С 1 июня в столице появится новый автобусный рейс 200с «ДС «Уручье-2» – агрогородок Колодищи («Зеленая гавань»)».

Автобус начнет свой маршрут от ДС «Уручье-2» и проследует до станции метро «Уручье». Затем он пойдет в сторону Военного городка, на подъезде к Колодищам сделает остановку у автозаправки и дальше поедет к бульвару Зеленой гавани.

В обратном направлении транспорт проследует тем же маршрутом.

Пересматривается время движения поездов

С 1 по 4 июня и с 8 по 11 июня на участке Минск – Орша проводится ремонт. Из-за этого одна часть поездов станет ходить по другому расписанию, а другая будет отменена.

Так, поезд №704 Минск – Витебск отправится со станции Минск-Пассажирский в 14:37, №864 Минск – Орша выедет из столицы в 10:23, а поезд №866 Минск – Орша – в 15:00.

Кроме того, в эти дни поезда региональных линий экономкласса на участке Минск – Борисов – Орша тоже будут следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные будут отменены.

Проходят выпускные экзамены

С 1 июня начинаются выпускные экзамены для девятиклассников.

Учеников ждут четыре обязательных экзамена – изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольная работа по математике и история Беларуси в устной форме.

Письменные экзамены состоятся 1, 3 и 8 июня. Тексты заданий для их проведения Минобразования озвучит по телевидению и радио, а также разместит у себя на сайте.

Закончатся выпускные экзамены 10 июня.

Открываются лагеря для детей

С 1 июня в Беларуси начинают работать все детские лагеря с дневным пребыванием, а в течение первых 10 дней июня – с круглосуточным.

Стоимость путевок зависит, прежде всего, от типа лагеря и места, где он находится.

Путевка на одного ребенка обойдется в Br930–950. Часть суммы погасят за счет госдотации. Сейчас она составляет Br302 в загородном лагере (15 дней) и Br127 – в лагере с дневным пребыванием.

Проводятся консультации адвокатов

В Международный день защиты детей, 1 июня, белорусские адвокаты дадут бесплатные консультации многодетным мамам и папам, а также родителям детей-инвалидов.

Специалисты готовы пояснить вопросы, касающиеся защиты прав и интересов ребенка. Но только если они не связаны с предпринимательством и не требуют того, чтобы адвокаты знакомились с какими-либо документами.

Что будет с ценами на сигареты

В завершение первой части обзора расскажем о том, что, вопреки ожиданиям, меняться не будет. С 1 июня производители и импортеры табачной продукции не станут пересматривать цены.

Министерство по налогам и сборам опубликовало максимальные розничные цены на сигареты, которые будут актуальны с 1 июня. Как видно из перечня, ни один из участников рынка не будет вводить новые прейскуранты.

Такая ситуация в Беларуси сохраняется второй месяц подряд. При этом с 1 апреля выросла стоимость только небольшой части табачной продукции.

Во второй части обзора – изменения, которые произойдут в течение месяца.

Проводится централизованное тестирование

В начале лета абитуриенты продолжат проходить централизованное тестирование (ЦТ), сообщает Минобразования.

Так, 2 и 5 июня состоятся ЦТ по разным предметам, кроме госязыков.

В день прохождения ЦТ абитуриенты должны прибыть в пункт тестирования не позднее чем за 30 минут до начала испытания. Экзаменуемому надо иметь при себе пропуск на предмет, по которому проводится ЦТ, паспорт и ручку с черными чернилами.

В министерстве также рассказали о начале работы электронных очередей на подачу документов в вузы – сервис будет доступен с июня в круглосуточном режиме, но только для участников центрального экзамена и ЦТ текущего года.

Заканчивается акция «Внимание – дети!»

До 5 июня проходит профилактическая акция ГАИ «Внимание – дети!». Ее цель – повысить безопасность юных пешеходов на дорогах.

Ведь по данным МВД, в среднем 60% несовершеннолетних получают травмы в ДТП в период с мая по сентябрь.

До окончания акции все транспортные средства должны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Делать это нужно в светлое время суток, как предписывает пункт 166 Правил дорожного движения. Нарушители могут заплатить штраф до Br135.

Проходят выпускные вечера

На пятницу, 12 июня, запланированы выпускные вечера для одиннадцатиклассников.

Основной площадкой праздника, как и прежде, останутся сами школы. Но если места в учреждении недостаточно (например, из-за большого числа ребят или особенностей здания), выпускной могут перенести на другую территорию.

В этом году в Беларуси снова сделают ставку на масштабные объединенные выпускные. Так, в Минске они пройдут на «Чижовка-Арене», во Дворце спорта, в Футбольном манеже и в культурно-спортивном центре Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Вводятся штрафы за инвазивные растения

С 19 июня на владельцев дач и частных домов в Беларуси могут составлять административные протоколы, если на их участках и прилегающих к ним территориях заметят борщевик Сосновского, золотарник канадский и другие нежелательные растения.

По новой статье 16.46 Кодекса об административных правонарушениях «Неосуществление работ по регулированию распространения и численности отдельных видов растений» максимальный штраф составит 10 базовых величин (Br450).

Продолжается отключение горячей воды

В июне, как и в мае, по всей стране запланирован ремонт тепловых сетей.

Графики отключения горячей воды в Минске приводят «Минскэнерго» и «Минсккоммунтеплосеть».

Чтобы найти свой адрес, выберете пункт «Найти на странице» в меню браузера (в мобильном телефоне) или нажмите сочетание клавиш Ctrl + F (если у вас Windows), а затем введите название улицы.

Если проверки трубопроводов пройдут успешно, горячую воду в квартиры столичных жителей подадут не позже чем через 13 суток после отключения.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com