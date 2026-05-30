Под Гродно разбирают железнодорожную ветку 6 30.05.2026, 9:31

Когда-то она вела в Друскининкай.

На участке, ведущем от Поречья к остановочному пункту Учитель на границе с Литвой, постепенно убирают рельсы и шпалы. Фотографиями разобранного железнодорожного пути поделились читатели Newgrodno.by.

Когда-то эта ветка вела в Друскининкай. Но в начале двухтысячных международное движение остановилось, вскоре на литовской стороне пути и вовсе разобрали.

А вот из Гродно пригородный дизель до остановки Учитель курсировал еще двадцать лет. Но в 2021 году поезда отменили.

С тех пор движения по железнодорожной ветке не было. Сейчас демонтированы и пути.

Фото: Newgrodno.by

