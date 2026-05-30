30 мая 2026, суббота, 11:09
Нужно ли принимать витамин D летом?

  • 30.05.2026, 9:11
И в каких продуктах он содержится.

Витамин D — это так называемый «витамин солнца», который организм синтезирует в коже под действием солнечного света. Он помогает организму усваивать кальций и фосфаты, поступающие в организм с едой, сообщает ТСН.

Эти минералы важны для роста и развития костей, зубов, нервной системы, укрепления иммунитета и предотвращения рахита у младенцев — состояния, которое вызывает ослабление и деформацию костей.

Сколько витамина D нужно человеку и как его получить

Приблизительно с конца марта-начала апреля до конца сентября большинство людей могут получать необходимый им витамин D с помощью солнечного света.

Это значит, что летом принимать добавки большинству людей не нужно.

Детям от 1 года и взрослым необходимо 10 микрограмм (400 МЕ) витамина D в день.

Это касается беременных женщин и кормящих грудью, а также людей с риском дефицита витамина D.

В то же время детям до 1 года требуется от 8,5 до 10 микрограмм витамина D в день.

Обычно, чтобы здоровый ребенок получил свою порцию витамина D, достаточно находиться на солнце по крайней мере 15-30 минут в день и употреблять продукты, содержащие этот витамин:

жирную рыбу (лосось, тунец и т.п.)

молочные продукты

говяжью печень

яичные желтки

Витамин D действительно необходим нашему организму и закрывать глаза на его дефицит нельзя.

Был месяц май
Как победить Путина
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Ложный «моральный эквивалент»
