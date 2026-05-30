30 мая 2026, суббота, 11:09
В оккупированном Крыму ввели жесткие лимиты на бензин

2
  • 30.05.2026, 8:51
  • 2,838
На АЗС образовались большие очереди.

Вечером 29 мая оккупационные власти в Крыму объявили о введении серьезных ограничений на покупку бензина А-95 с утра следующего дня. Несмотря на призывы не покупать бензин впрок, люди массово бросились на АЗС, передает Charter97.org cо ссылкой на местные телеграм-каналы.

С 09:00 часов 30 мая по всему оккупированному полуострову бензин А-95 будут продавать не более 20 литров на одного человека в сутки. Об этом сообщил «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Прошу крымчан не запасаться бензином и заправлять транспортные средства в обычном режиме», — призвал Аксенов.

Фото: "Крымский ветер"
Однако, несмотря на это, жители оккупированного полуострова сформировали длинные очереди в надежде успеть закупиться топливом до утра. Подобные очереди в частности заметили уже через некоторое время после объявления в Симферополе и Севастополе.

В комментариях к сообщению Аксенова жители начали возмущаться новостью и жаловаться, что кое-где бензина и так нет совсем, а на тот, что есть, выставили «космические цены». Также участники чата заметили, что возмутительные сообщения оттуда вскоре исчезают.

